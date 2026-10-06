https://1prime.ru/20261006/kamaz-873990411.html

"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России

"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России

Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" ожидает сохранения объема продаж новых грузовиков в стране на уровне около 50 тысяч единиц по... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:40+0300

бизнес

россия

камаз

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873990411.jpg?1791286851

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" ожидает сохранения объема продаж новых грузовиков в стране на уровне около 50 тысяч единиц по итогам следующего года, сообщил директор компании по маркетингу Александр Мигаль. По данным Минпромторга России, реализация новых грузовиков в стране за три первых квартала текущего года снизилась на 8% в годовом выражении и составила 37 тысяч машин. Из слов Мигаля следует, что рынок к концу года достигнет показателя примерно в 50 тысяч машин. "Наше общее видение следующего года - это плюс-минус такой же объем мы увидим, в пределах 50 тысяч автомобилей", - сказал он в рамках выступления на форуме CarX 2026. По словам Мигаля, на грузовой сегмент автомобильного рынка оказывает значительное влияние износ автопарков и необходимость их обновления. "При этом мы не видим пока желания эти парки менять. Отсюда получается, что рынок никуда не денется, роста мы пока не видим", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камаз, минпромторг