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"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России
"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России
Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" ожидает сохранения объема продаж новых грузовиков в стране на уровне около 50 тысяч единиц по... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:31+0300
2026-10-06T14:40+0300
бизнес
россия
камаз
минпромторг
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" ожидает сохранения объема продаж новых грузовиков в стране на уровне около 50 тысяч единиц по итогам следующего года, сообщил директор компании по маркетингу Александр Мигаль. По данным Минпромторга России, реализация новых грузовиков в стране за три первых квартала текущего года снизилась на 8% в годовом выражении и составила 37 тысяч машин. Из слов Мигаля следует, что рынок к концу года достигнет показателя примерно в 50 тысяч машин. "Наше общее видение следующего года - это плюс-минус такой же объем мы увидим, в пределах 50 тысяч автомобилей", - сказал он в рамках выступления на форуме CarX 2026. По словам Мигаля, на грузовой сегмент автомобильного рынка оказывает значительное влияние износ автопарков и необходимость их обновления. "При этом мы не видим пока желания эти парки менять. Отсюда получается, что рынок никуда не денется, роста мы пока не видим", - заключил он.
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40
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бизнес, россия, камаз, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Камаз, Минпромторг
14:31 06.10.2026 (обновлено: 14:40 06.10.2026)
 
"Камаз" ожидает сохранения продаж новых грузовиков в России

"Камаз" в 2027 году ожидает сохранения продаж грузовиков в России на уровне 50 тысяч машин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" ожидает сохранения объема продаж новых грузовиков в стране на уровне около 50 тысяч единиц по итогам следующего года, сообщил директор компании по маркетингу Александр Мигаль.
По данным Минпромторга России, реализация новых грузовиков в стране за три первых квартала текущего года снизилась на 8% в годовом выражении и составила 37 тысяч машин. Из слов Мигаля следует, что рынок к концу года достигнет показателя примерно в 50 тысяч машин.
"Наше общее видение следующего года - это плюс-минус такой же объем мы увидим, в пределах 50 тысяч автомобилей", - сказал он в рамках выступления на форуме CarX 2026.
По словам Мигаля, на грузовой сегмент автомобильного рынка оказывает значительное влияние износ автопарков и необходимость их обновления.
"При этом мы не видим пока желания эти парки менять. Отсюда получается, что рынок никуда не денется, роста мы пока не видим", - заключил он.
 
БизнесРОССИЯКамазМинпромторг
 
 
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