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Новый владелец не будет менять концепцию "Outlet Village Белая Дача"
Новый владелец не будет менять концепцию "Outlet Village Белая Дача" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Новый владелец не будет менять концепцию "Outlet Village Белая Дача"
Инвесткомпания "Кама Капитал", купившая в прошлом году "Outlet Village Белая Дача", не будет полностью менять концепцию аутлета, но рассматривает добавление... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:00+0300
2026-10-06T14:00+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Инвесткомпания "Кама Капитал", купившая в прошлом году "Outlet Village Белая Дача", не будет полностью менять концепцию аутлета, но рассматривает добавление арендаторов в сфере досуга и спорта, рассказал РИА Недвижимость финансовый директор инвестиционного холдинга "Кама Капитал" Евгений Бантуков. "Мы не планируем менять концепцию аутлетов. Считаем, что для брендов аутлет - важное звено в системе продаж: он позволяет работать с отдельным ассортиментом и ценовым предложением, расширять аудиторию и выстраивать отношения с покупателями. Аутлет останется со своим предназначением и целевым клиентом, ориентированным на качественный продукт. За последние полтора года, когда аутлеты находились в нашем портфеле, они показали свою эффективность и устойчивость", - добавил он. Бантуков отметил, что для развития состава арендаторов "Кама Капитал" рассматривает еще добавление досуговой и спортивной функции. В апреле 2025 года инвесткомпания "Кама капитал" приобрела у американской Hines комплексы "Outlet Village Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге.
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бизнес, россия, санкт-петербург, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
Новый владелец не будет менять концепцию "Outlet Village Белая Дача"
Бантуков: "Кама Капитал" не будет менять концепцию "Outlet Village Белая Дача"
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Инвесткомпания "Кама Капитал", купившая в прошлом году "Outlet Village Белая Дача", не будет полностью менять концепцию аутлета, но рассматривает добавление арендаторов в сфере досуга и спорта, рассказал РИА Недвижимость финансовый директор инвестиционного холдинга "Кама Капитал" Евгений Бантуков.
"Мы не планируем менять концепцию аутлетов. Считаем, что для брендов аутлет - важное звено в системе продаж: он позволяет работать с отдельным ассортиментом и ценовым предложением, расширять аудиторию и выстраивать отношения с покупателями. Аутлет останется со своим предназначением и целевым клиентом, ориентированным на качественный продукт. За последние полтора года, когда аутлеты находились в нашем портфеле, они показали свою эффективность и устойчивость", - добавил он.
Бантуков отметил, что для развития состава арендаторов "Кама Капитал" рассматривает еще добавление досуговой и спортивной функции.
В апреле 2025 года инвесткомпания "Кама капитал" приобрела у американской Hines комплексы "Outlet Village Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге.