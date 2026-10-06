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В Китае установили новый рекорд по объему погрузки и разгрузки одного судна

В Китае установили новый рекорд по объему погрузки и разгрузки одного судна - 06.10.2026, ПРАЙМ

В Китае установили новый рекорд по объему погрузки и разгрузки одного судна

Новый рекорд Китая по объему погрузки и разгрузки одного судна установлен в порту Яньтянь города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун, свидетельствуют... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T08:11+0300

2026-10-06T08:11+0300

2026-10-06T08:11+0300

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ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Новый рекорд Китая по объему погрузки и разгрузки одного судна установлен в порту Яньтянь города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун, свидетельствуют данные городского таможенного управления. "Второго октября в порту Яньтянь в Шэньчжэне были выполнены погрузочно-разгрузочные работы 28 684 стандартных контейнеров TEU на одном судне, тем самым был установлен новый рекорд по объему обработки контейнеров на одном судне в китайском порту", - приводит Центральное телевидение Китая данные таможни. Отмечается, что за постоянно растущим объемом работ с использованием одного судна стоит расширяющаяся глобальная сеть судоходства китайских портов и постоянно растущий спрос на международную логистику. Вместе с тем сообщается, что в настоящее время порт Яньтянь еженедельно обслуживает около 100 глобальных морских маршрутов, 53 из которых связаны с экономиками АТЭС, только в этом году было запущено 14 новых маршрутов между странами-участницами АТЭС.

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бизнес, мировая экономика, китай, атэс