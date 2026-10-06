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Назван главный фактор удержания сотрудников в компании - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Назван главный фактор удержания сотрудников в компании
Назван главный фактор удержания сотрудников в компании - 06.10.2026, ПРАЙМ
Назван главный фактор удержания сотрудников в компании
Когда речь заходит об удержании сотрудников, на ум первым делом приходят деньги и хороший руководитель. Это действительно базовые условия. Без... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T05:05+0300
2026-10-06T05:05+0300
мнения аналитиков
общество
работа
трудовые отношения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873779373.jpg?1791252304
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Когда речь заходит об удержании сотрудников, на ум первым делом приходят деньги и хороший руководитель. Это действительно базовые условия. Без конкурентоспособной зарплаты и вменяемого начальника удержать человека невозможно. Но и деньги, и хороший руководитель — это условия необходимые, но недостаточные.Премия радует неделю. Надбавка — месяц. Потом новый доход становится нормой и сотрудник снова задает себе вопрос: хочется ли идти на работу завтра? Отличный начальник задает тон, но атмосферу создает вся команда. И именно она держит крепче всего.Атмосфера — это не глянецПод атмосферой часто понимают абстрактную "корпоративную культуру" из брошюр. На практике это вполне осязаемые вещи: как сотрудники общаются вне рабочих задач, замечают ли личные события друг друга, есть ли простые традиции — совместные кофе-брейки или каждый варит кофе в одиночестве у своего стола.Это ощущение причастности к чему-то большему, чем должностная инструкция. Именно благодаря атмосфере сотрудник, получив оффер с прибавкой в 15–20%, всерьез задумывается: а хочет ли он уходить от этих людей? Отношения, выстроенные за год-два, стоят дороже разовой прибавки. А начинать все с нуля в новом коллективе — ощутимый стресс, которого можно избежать, если здесь комфортно.Ивенты как инструмент удержанияСамая частая ошибка работодателей — считать неформальные мероприятия необязательным развлечением и организовывать их по остаточному принципу. На деле продуманные ивенты — инструмент удержания, работающий не хуже системы KPI.Совместные выезды — сплав по реке, кулинарный мастер-класс или поход — позволяют людям увидеть друг друга без рабочих масок. Коллега, с которым ты собирал палатку под дождем, перестает быть просто "человеком из IT" — он становится частью общей истории, которая связывает вас и в офисе.События внутри офиса оживляют среду и создают ритм, в котором работа не сводится к цепочке "задача — отчет — дедлайн". Внутренние турниры по настольным играм, тематические недели, совместные обеды по средам, лекции от коллег, дни национальной кухни — офис превращается из места, где человек просто работает, в пространство, где ему интересно.Не менее важны памятные моменты: теплый онбординг с приветственным набором, искренние поздравления с днем рождения, признание заслуг не только в цифрах, но и в словах. Именно такие традиции сотрудник потом с гордостью рассказывает друзьям: "А у нас принято так" — и это маркер сильной, живой культуры.Что нельзя скопироватьСтоит понимать простую вещь: конкурент всегда предложит хорошему сотруднику денег, чтобы его переманить. Руководитель может уйти или сменить проект. Но сменить или скопировать атмосферу - невозможно.Когда человек говорит, что ему нравится работать в компании, он чаще всего описывает не оклад и не начальника, а коллектив, традиции и чувство принадлежности. Ощущение "я на своем месте, меня ценят, здесь мои люди" — и есть главный фактор удержания. Все остальное — важные, но недостаточные условия.Именно поэтому инвестиции в атмосферу — это не статья расходов на "развлечения", а вложение в устойчивость бизнеса. Деньги приходят и уходят, руководители меняются, а сильная команда и живая культура остаются. И это тот актив, который сложнее всего воспроизвести конкурентам.Автор: Александр Шкарупа, бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика"
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Александр Шкарупа
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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мнения аналитиков, общество , работа, трудовые отношения
Мнения аналитиков, Общество , РАБОТА, трудовые отношения
05:05 06.10.2026
 
Назван главный фактор удержания сотрудников в компании

Почему деньги и хороший руководитель не удерживают людей

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Александр Шкарупа
Александр Шкарупа
Основатель event-агентства «Динамика»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Когда речь заходит об удержании сотрудников, на ум первым делом приходят деньги и хороший руководитель. Это действительно базовые условия. Без конкурентоспособной зарплаты и вменяемого начальника удержать человека невозможно. Но и деньги, и хороший руководитель — это условия необходимые, но недостаточные.
Премия радует неделю. Надбавка — месяц. Потом новый доход становится нормой и сотрудник снова задает себе вопрос: хочется ли идти на работу завтра? Отличный начальник задает тон, но атмосферу создает вся команда. И именно она держит крепче всего.

Атмосфера — это не глянец

Под атмосферой часто понимают абстрактную "корпоративную культуру" из брошюр. На практике это вполне осязаемые вещи: как сотрудники общаются вне рабочих задач, замечают ли личные события друг друга, есть ли простые традиции — совместные кофе-брейки или каждый варит кофе в одиночестве у своего стола.
Это ощущение причастности к чему-то большему, чем должностная инструкция. Именно благодаря атмосфере сотрудник, получив оффер с прибавкой в 15–20%, всерьез задумывается: а хочет ли он уходить от этих людей? Отношения, выстроенные за год-два, стоят дороже разовой прибавки. А начинать все с нуля в новом коллективе — ощутимый стресс, которого можно избежать, если здесь комфортно.

Ивенты как инструмент удержания

Самая частая ошибка работодателей — считать неформальные мероприятия необязательным развлечением и организовывать их по остаточному принципу. На деле продуманные ивенты — инструмент удержания, работающий не хуже системы KPI.
Совместные выезды — сплав по реке, кулинарный мастер-класс или поход — позволяют людям увидеть друг друга без рабочих масок. Коллега, с которым ты собирал палатку под дождем, перестает быть просто "человеком из IT" — он становится частью общей истории, которая связывает вас и в офисе.
События внутри офиса оживляют среду и создают ритм, в котором работа не сводится к цепочке "задача — отчет — дедлайн". Внутренние турниры по настольным играм, тематические недели, совместные обеды по средам, лекции от коллег, дни национальной кухни — офис превращается из места, где человек просто работает, в пространство, где ему интересно.
Не менее важны памятные моменты: теплый онбординг с приветственным набором, искренние поздравления с днем рождения, признание заслуг не только в цифрах, но и в словах. Именно такие традиции сотрудник потом с гордостью рассказывает друзьям: "А у нас принято так" — и это маркер сильной, живой культуры.

Что нельзя скопировать

Стоит понимать простую вещь: конкурент всегда предложит хорошему сотруднику денег, чтобы его переманить. Руководитель может уйти или сменить проект. Но сменить или скопировать атмосферу - невозможно.
Когда человек говорит, что ему нравится работать в компании, он чаще всего описывает не оклад и не начальника, а коллектив, традиции и чувство принадлежности. Ощущение "я на своем месте, меня ценят, здесь мои люди" — и есть главный фактор удержания. Все остальное — важные, но недостаточные условия.
Именно поэтому инвестиции в атмосферу — это не статья расходов на "развлечения", а вложение в устойчивость бизнеса. Деньги приходят и уходят, руководители меняются, а сильная команда и живая культура остаются. И это тот актив, который сложнее всего воспроизвести конкурентам.
Автор: Александр Шкарупа, бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика"

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