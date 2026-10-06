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Компании группы "Т-Технологии" получили лицензии для работы на крипторынке
Компании группы "Т-Технологии" получили лицензии для работы на крипторынке - 06.10.2026, ПРАЙМ
Компании группы "Т-Технологии" получили лицензии для работы на крипторынке
Компании группы "Т-Технологий" получили необходимые лицензии для работы на криптовалютном рынке, сообщает пресс-служба компании. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:54+0300
2026-10-06T16:54+0300
2026-10-06T16:54+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компании группы "Т-Технологий" получили необходимые лицензии для работы на криптовалютном рынке, сообщает пресс-служба компании.
"Компании группы "Т-Технологии" получили необходимые лицензии для работы на крипторынке. В частности, Платформа "Атомайз" включена в реестр цифровых депозитариев, а "Т-Инвест Лаб" - в реестр криптообменников", - говорится в сообщении.
Накануне "Т-Технологии" сообщила, что компании группы подали в Банк России документы для допуска к работе на криптовалютном рынке.
В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты вступают в силу с 5 октября.
Соответствующее положение ЦБ устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска, и порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры.
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финансы, банк россии
Компании группы "Т-Технологии" получили лицензии для работы на крипторынке
Компании группы "Т-Технологии" получили лицензии для работы на криптовалютном рынке
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компании группы "Т-Технологий" получили необходимые лицензии для работы на криптовалютном рынке, сообщает пресс-служба компании.
"Компании группы "Т-Технологии" получили необходимые лицензии для работы на крипторынке. В частности, Платформа "Атомайз" включена в реестр цифровых депозитариев, а "Т-Инвест Лаб" - в реестр криптообменников", - говорится в сообщении.
Накануне "Т-Технологии" сообщила, что компании группы подали в Банк России документы для допуска к работе на криптовалютном рынке.
В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты вступают в силу с 5 октября.
Соответствующее положение ЦБ устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска, и порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры.