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Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы

Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы - 06.10.2026, ПРАЙМ

Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы

Почти 5 тысяч тонн пшеницы отправили омские аграрии в Республику Корею, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Виталия Хоценко. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:08+0300

2026-10-06T12:08+0300

2026-10-06T13:15+0300

сельское хозяйство

омская область

южная корея

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ОМСК, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 5 тысяч тонн пшеницы отправили омские аграрии в Республику Корею, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Виталия Хоценко. В пресс-службе сообщили, что это первая партия пшеницы из Омской области, которую поставили в Южную Корею. "Омские аграрии отправили почти 4,9 тысяч тонн пшеницы в Южную Корею. Это первая поставка в данное государство", - сообщили в РИА Новости в пресс-службе. Партия пшеницы успешно прошла все требующееся проверки на соответствие. Омская область остается одним из аграрных центров Сибири.

омская область

южная корея

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сельское хозяйство, омская область, южная корея