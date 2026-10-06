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Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы
Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы - 06.10.2026, ПРАЙМ
Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы
Почти 5 тысяч тонн пшеницы отправили омские аграрии в Республику Корею, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Виталия Хоценко. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:08+0300
2026-10-06T13:15+0300
сельское хозяйство
омская область
южная корея
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ОМСК, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 5 тысяч тонн пшеницы отправили омские аграрии в Республику Корею, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Виталия Хоценко. В пресс-службе сообщили, что это первая партия пшеницы из Омской области, которую поставили в Южную Корею. "Омские аграрии отправили почти 4,9 тысяч тонн пшеницы в Южную Корею. Это первая поставка в данное государство", - сообщили в РИА Новости в пресс-службе. Партия пшеницы успешно прошла все требующееся проверки на соответствие. Омская область остается одним из аграрных центров Сибири.
омская область
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сельское хозяйство, омская область, южная корея
Сельское хозяйство, Омская область, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
12:08 06.10.2026 (обновлено: 13:15 06.10.2026)
 
Омские аграрии отправили в Южную Корею почти пять тысяч тонн пшеницы

Омские аграрии отправили в Южную Корею почти 5 тысяч тонн пшеницы

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ОМСК, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 5 тысяч тонн пшеницы отправили омские аграрии в Республику Корею, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Виталия Хоценко.
В пресс-службе сообщили, что это первая партия пшеницы из Омской области, которую поставили в Южную Корею.
"Омские аграрии отправили почти 4,9 тысяч тонн пшеницы в Южную Корею. Это первая поставка в данное государство", - сообщили в РИА Новости в пресс-службе.
Партия пшеницы успешно прошла все требующееся проверки на соответствие. Омская область остается одним из аграрных центров Сибири.
 
Сельское хозяйствоОмская областьЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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