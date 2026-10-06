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Южная Корея передала США инвестиции на строительство энергокомплекса

Южная Корея передала США инвестиции на строительство энергокомплекса - 06.10.2026, ПРАЙМ

Южная Корея передала США инвестиции на строительство энергокомплекса

Республика Корея передала США первые 2,4 миллиарда долларов инвестиций на строительство энергокомплекса в Техасе в рамках заключенных ранее договоренностей,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:17+0300

2026-10-06T13:17+0300

2026-10-06T13:20+0300

мировая экономика

сша

техас

южная корея

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Республика Корея передала США первые 2,4 миллиарда долларов инвестиций на строительство энергокомплекса в Техасе в рамках заключенных ранее договоренностей, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейского министра финансов и экономики Ли Хен Иля. Южная Корея и США 1 октября опубликовали совместный факт-лист по договоренностям о южнокорейских инвестициях в американскую экономику. В частности, там упоминаются три направления инвестиций - энергокомплекс в Техасе, восемь атомных электростанций и СПГ-проект на Аляске, причем по последним двум детали все еще обсуждаются. "Министр финансов и экономики и вице-премьер Ли Хен Иль подтвердил, что 1 октября в США были перечислены первые инвестиционные средства в размере 2,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Ренхап, опубликованном во вторник. Как отмечается, во вторник на заседании Национального собрания страны Ли Хен Иль ответил утвердительно на вопрос депутата от оппозиционной партии "Гражданская сила" Лим И Чжа о том, были ли первые инвестиции переданы американской стороне. Согласно информации Ренхап, энергокомплекс мощностью 6,472 ГВт для центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) планируется построить в Энсинале в американском штате Техас. При этом уже перечисленные США средства составляют только около 10% от общей суммы проекта - 22,3 миллиарда долларов. В 2025 году США и Южная Корея договорились о южнокорейских инвестициях в американскую экономику на 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских пошлин на товары из республики до 15%. Из этой суммы 150 миллиардов предназначены для сотрудничества в судостроении, еще 200 миллиардов - для стратегических инвестиций, конкретные проекты по которым стороны согласовывают отдельно.

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мировая экономика, сша, техас, южная корея