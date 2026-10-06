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На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ

На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ - 06.10.2026, ПРАЙМ

На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ

Работа сайтов некоторых кубинских СМИ оказалась нарушена из-за проблем с электроснабжением, сообщила газета Tribuna de La Habana. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T22:42+0300

2026-10-06T22:42+0300

2026-10-06T22:42+0300

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МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Работа сайтов некоторых кубинских СМИ оказалась нарушена из-за проблем с электроснабжением, сообщила газета Tribuna de La Habana. "В настоящее время различные технологические системы и оборудование отключены из-за проблем с энергоснабжением, что приводит к перебоям в навигации и доступе к различным услугам", - говорится в сообщении издания в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В Tribuna уточнили, что из-за возникших проблем пострадали также сайты различных национальных средств массовой информации. По данным газеты, перебои сохраняются до тех пор, пока продолжаются проблемы с энергоснабжением. Издание, как уточняется, продолжает информировать читателей через свои официальные страницы в социальных сетях. О проблемах с работой технологических систем ранее сообщила кубинская телекоммуникационная компания ETECSA. По ее данным, из-за перебоев с электроснабжением были нарушены работа сервиса доступа в интернет Nauta, электронные платежи через Transfermóvil и связанные с ними услуги. Позднее компания сообщила о постепенном восстановлении части пострадавших сервисов. По состоянию на 6 октября среди сохранявшихся проблем ETECSA называла платежи через Transfermóvil и пополнение счетов Nauta.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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