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На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
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На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ
На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ
Работа сайтов некоторых кубинских СМИ оказалась нарушена из-за проблем с электроснабжением, сообщила газета Tribuna de La Habana. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:42+0300
2026-10-06T22:42+0300
технологии
facebook
meta
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МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Работа сайтов некоторых кубинских СМИ оказалась нарушена из-за проблем с электроснабжением, сообщила газета Tribuna de La Habana. "В настоящее время различные технологические системы и оборудование отключены из-за проблем с энергоснабжением, что приводит к перебоям в навигации и доступе к различным услугам", - говорится в сообщении издания в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В Tribuna уточнили, что из-за возникших проблем пострадали также сайты различных национальных средств массовой информации. По данным газеты, перебои сохраняются до тех пор, пока продолжаются проблемы с энергоснабжением. Издание, как уточняется, продолжает информировать читателей через свои официальные страницы в социальных сетях. О проблемах с работой технологических систем ранее сообщила кубинская телекоммуникационная компания ETECSA. По ее данным, из-за перебоев с электроснабжением были нарушены работа сервиса доступа в интернет Nauta, электронные платежи через Transfermóvil и связанные с ними услуги. Позднее компания сообщила о постепенном восстановлении части пострадавших сервисов. По состоянию на 6 октября среди сохранявшихся проблем ETECSA называла платежи через Transfermóvil и пополнение счетов Nauta.
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192
40
192
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40
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40
технологии, facebook, meta
Технологии, Facebook, Meta
22:42 06.10.2026
 
На Кубе из-за проблем с электроснабжением нарушилась работа сайтов СМИ

Tribuna: работа сайтов некоторых кубинских СМИ нарушена из-за проблем с электроснабжением

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МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Работа сайтов некоторых кубинских СМИ оказалась нарушена из-за проблем с электроснабжением, сообщила газета Tribuna de La Habana.
"В настоящее время различные технологические системы и оборудование отключены из-за проблем с энергоснабжением, что приводит к перебоям в навигации и доступе к различным услугам", - говорится в сообщении издания в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
В Tribuna уточнили, что из-за возникших проблем пострадали также сайты различных национальных средств массовой информации. По данным газеты, перебои сохраняются до тех пор, пока продолжаются проблемы с энергоснабжением. Издание, как уточняется, продолжает информировать читателей через свои официальные страницы в социальных сетях.
О проблемах с работой технологических систем ранее сообщила кубинская телекоммуникационная компания ETECSA. По ее данным, из-за перебоев с электроснабжением были нарушены работа сервиса доступа в интернет Nauta, электронные платежи через Transfermóvil и связанные с ними услуги.
Позднее компания сообщила о постепенном восстановлении части пострадавших сервисов. По состоянию на 6 октября среди сохранявшихся проблем ETECSA называла платежи через Transfermóvil и пополнение счетов Nauta.
 
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