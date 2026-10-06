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"Рубль перешел к росту": аналитики оценили курс юаня

"Рубль перешел к росту": аналитики оценили курс юаня - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль перешел к росту": аналитики оценили курс юаня

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник упал в рамках коррекции после роста в течение предыдущих трех сессий, следует из данных Московской... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T22:03+0300

2026-10-06T22:03+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник упал в рамках коррекции после роста в течение предыдущих трех сессий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек и составил 12,71 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,69-12,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,35 рубля. Рубль скорректировал падение Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник повысился по инерции в район максимумов с 8 сентября. Однако к вечеру он перешел к легкому снижению в рамках коррекции. "В первой половине дня российская валюта продолжала падение, вызванное анонсом масштабного увеличения покупок валюты в рамках бюджетного правила. Однако затем рубль перешел к росту в рамках коррекции, которой могли способствовать сообщения о возможной отмене запрета на экспорт дизельного топлива", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.35 мск росла на 0,4%, до 100,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 101,8 пункта. Прогнозы На первом плане для курса остается баланс экспортно-импортной составляющей, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Импортеры готовятся к предновогодним продажам и наращивают покупки валюты, добавляет он. "Экспортеры, в свою очередь, не могут в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках из-за санкционного давления, а также повреждений и ремонта инфраструктуры. Тем не менее рубль может стабилизироваться и частично отыграть спад. Поддержку нацвалюте, помимо сохраняющихся высоких цен на нефть, могут оказать ожидания паузы в изменении ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ и рост геополитических надежд. Краткосрочный прогноз по курсу - 84,5-86,5 рубля за доллар и 12,6-12,9 рубля за юань", - резюмирует Смирнов. По оценкам Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в среду курс может остаться в диапазоне 12,7-12,8 рубля за юань.

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рынок, россия, сша, "бкс мир инвестиций"