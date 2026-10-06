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Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров
Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров - 06.10.2026, ПРАЙМ
Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров
Конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:19+0300
2026-10-06T13:19+0300
2026-10-06T13:19+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора. "У нас состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в зоне Персидского залива. Говорили о перспективах выхода на дипломатические договоренности по ситуации между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем - с другой. Нас очень эта ситуация тревожит, она крайне негативно сказывается на всей мировой экономике", - сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем. Лавров выразил надежду, что добрые услуги, которые сейчас предлагают многие страны в регионе, в частности Египет, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, смогут эту ситуацию "сохранить в дипломатическом политическом русле".
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мировая экономика, иран, восточный тимор, ближний восток, сергей лавров, мид
Мировая экономика, ИРАН, Восточный Тимор, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров, МИД
Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров
Лавров: конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора.
"У нас состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в зоне Персидского залива. Говорили о перспективах выхода на дипломатические договоренности по ситуации между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем - с другой. Нас очень эта ситуация тревожит, она крайне негативно сказывается на всей мировой экономике", - сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.
Лавров выразил надежду, что добрые услуги, которые сейчас предлагают многие страны в регионе, в частности Египет, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, смогут эту ситуацию "сохранить в дипломатическом политическом русле".