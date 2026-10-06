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Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров
Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров - 06.10.2026, ПРАЙМ
Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров
Конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:19+0300
2026-10-06T13:19+0300
мировая экономика
иран
восточный тимор
ближний восток
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора. "У нас состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в зоне Персидского залива. Говорили о перспективах выхода на дипломатические договоренности по ситуации между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем - с другой. Нас очень эта ситуация тревожит, она крайне негативно сказывается на всей мировой экономике", - сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем. Лавров выразил надежду, что добрые услуги, которые сейчас предлагают многие страны в регионе, в частности Египет, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, смогут эту ситуацию "сохранить в дипломатическом политическом русле".
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мировая экономика, иран, восточный тимор, ближний восток, сергей лавров, мид
Мировая экономика, ИРАН, Восточный Тимор, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров, МИД
13:19 06.10.2026
 
Конфликт вокруг Ирана негативно влияет на мировую экономику, заявил Лавров

Лавров: конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора.
"У нас состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в зоне Персидского залива. Говорили о перспективах выхода на дипломатические договоренности по ситуации между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем - с другой. Нас очень эта ситуация тревожит, она крайне негативно сказывается на всей мировой экономике", - сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.
Лавров выразил надежду, что добрые услуги, которые сейчас предлагают многие страны в регионе, в частности Египет, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, смогут эту ситуацию "сохранить в дипломатическом политическом русле".
 
Мировая экономикаИРАНВосточный ТиморБЛИЖНИЙ ВОСТОКСергей ЛавровМИД
 
 
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