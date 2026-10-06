https://1prime.ru/20261006/lavrov-873984425.html
НАТО подтвердила, что не готовит нападение на Россию, заявил Лавров
НАТО подтвердила, что не готовит нападение на Россию, заявил Лавров - 06.10.2026, ПРАЙМ
НАТО подтвердила, что не готовит нападение на Россию, заявил Лавров
Руководство НАТО ранее заверило Москву, что альянс не готовит нападение на Россию, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:29+0300
2026-10-06T13:29+0300
2026-10-06T13:29+0300
россия
общество
москва
восточный тимор
сша
сергей лавров
марк рютте
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873984425.jpg?1791282570
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Руководство НАТО ранее заверило Москву, что альянс не готовит нападение на Россию, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем Лавров напомнил, что со стороны балтийских стран и других членов НАТО ранее звучали угрозы Калининградской области, а Россия сделала четкое ответное заявление. "Тут же нас стали уверять, это делали Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, господин Уитакер, представитель США в Брюсселе при североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может", - сказал министр.Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае нападения на Калининградскую область или любой другой российский регион."Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции - не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей", - добавил Лавров
москва
восточный тимор
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, восточный тимор, сша, сергей лавров, марк рютте, нато, мид
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Восточный Тимор, США, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО, МИД
НАТО подтвердила, что не готовит нападение на Россию, заявил Лавров
Лавров: руководство НАТО ранее заверило Москву, что альянс не готовит нападение на Россию
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Руководство НАТО ранее заверило Москву, что альянс не готовит нападение на Россию, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем Лавров напомнил, что со стороны балтийских стран и других членов НАТО ранее звучали угрозы Калининградской области, а Россия сделала четкое ответное заявление.
"Тут же нас стали уверять, это делали Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, господин Уитакер, представитель США в Брюсселе при североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может", - сказал министр.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае нападения на Калининградскую область или любой другой российский регион.
"Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции - не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей", - добавил Лавров