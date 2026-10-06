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НАТО подтвердила, что не готовит нападение на Россию, заявил Лавров

НАТО подтвердила, что не готовит нападение на Россию, заявил Лавров - 06.10.2026, ПРАЙМ

НАТО подтвердила, что не готовит нападение на Россию, заявил Лавров

Руководство НАТО ранее заверило Москву, что альянс не готовит нападение на Россию, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:29+0300

2026-10-06T13:29+0300

2026-10-06T13:29+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Руководство НАТО ранее заверило Москву, что альянс не готовит нападение на Россию, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем Лавров напомнил, что со стороны балтийских стран и других членов НАТО ранее звучали угрозы Калининградской области, а Россия сделала четкое ответное заявление. "Тут же нас стали уверять, это делали Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, господин Уитакер, представитель США в Брюсселе при североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может", - сказал министр.Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае нападения на Калининградскую область или любой другой российский регион."Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции - не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей", - добавил Лавров

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