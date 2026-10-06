Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/lcv-873981981.html
Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4%
Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4%
Автопроизводитель Great Wall Motor Rus в базовом сценарии ожидает роста продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2027 году на... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:47+0300
2026-10-06T13:08+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873981981.jpg?1791281334
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель Great Wall Motor Rus в базовом сценарии ожидает роста продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2027 году на 4%, до 1,47 миллиона единиц, сообщил директор компании по маркетингу Александр Зубик. "На 2027 год видим сдержанный такой консервативный рост, предполагаю, что рынок составит порядка 1,4-1,45 миллиона автомобилей. Это пассажирский и легкий коммерческий транспорт. То есть, рост не более 4% к этому году", - сказал он в рамках форума CarX 2026. "Понятно, что есть и оптимистичный, и пессимистичный сценарий, и куда пойдет рынок, все зависит только от внешних макрофакторов", - добавил топ-менеджер. В его презентации уточняется, что в оптимистичном сценарии продажи новых машин в легковом и сегменте LCV составят 1,543 миллиона штук, в базовом - 1,468 миллиона штук, а в пессимистичном - 1,386 миллиона. По данным компании, ключевыми факторами, которые повлияют на развитие авторынка, станут в том числе курс рубля, ключевая ставка, динамика импорта, объемы рынка б/у автомобилей и импорта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
12:47 06.10.2026 (обновлено: 13:08 06.10.2026)
 
Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4%

Great Wall Motor Rus ожидает роста продаж LCV в России в 2027 году на 4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель Great Wall Motor Rus в базовом сценарии ожидает роста продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2027 году на 4%, до 1,47 миллиона единиц, сообщил директор компании по маркетингу Александр Зубик.
"На 2027 год видим сдержанный такой консервативный рост, предполагаю, что рынок составит порядка 1,4-1,45 миллиона автомобилей. Это пассажирский и легкий коммерческий транспорт. То есть, рост не более 4% к этому году", - сказал он в рамках форума CarX 2026.
"Понятно, что есть и оптимистичный, и пессимистичный сценарий, и куда пойдет рынок, все зависит только от внешних макрофакторов", - добавил топ-менеджер.
В его презентации уточняется, что в оптимистичном сценарии продажи новых машин в легковом и сегменте LCV составят 1,543 миллиона штук, в базовом - 1,468 миллиона штук, а в пессимистичном - 1,386 миллиона.
По данным компании, ключевыми факторами, которые повлияют на развитие авторынка, станут в том числе курс рубля, ключевая ставка, динамика импорта, объемы рынка б/у автомобилей и импорта.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала