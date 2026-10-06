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Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4%

Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Great Wall ждет роста продаж машин в России на 4%

Автопроизводитель Great Wall Motor Rus в базовом сценарии ожидает роста продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2027 году на... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:47+0300

2026-10-06T12:47+0300

2026-10-06T13:08+0300

бизнес

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель Great Wall Motor Rus в базовом сценарии ожидает роста продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2027 году на 4%, до 1,47 миллиона единиц, сообщил директор компании по маркетингу Александр Зубик. "На 2027 год видим сдержанный такой консервативный рост, предполагаю, что рынок составит порядка 1,4-1,45 миллиона автомобилей. Это пассажирский и легкий коммерческий транспорт. То есть, рост не более 4% к этому году", - сказал он в рамках форума CarX 2026. "Понятно, что есть и оптимистичный, и пессимистичный сценарий, и куда пойдет рынок, все зависит только от внешних макрофакторов", - добавил топ-менеджер. В его презентации уточняется, что в оптимистичном сценарии продажи новых машин в легковом и сегменте LCV составят 1,543 миллиона штук, в базовом - 1,468 миллиона штук, а в пессимистичном - 1,386 миллиона. По данным компании, ключевыми факторами, которые повлияют на развитие авторынка, станут в том числе курс рубля, ключевая ставка, динамика импорта, объемы рынка б/у автомобилей и импорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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