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Ле Пен: НАТО ведет к Третьей мировой или веку войны

Ле Пен: НАТО ведет к Третьей мировой или веку войны - 06.10.2026, ПРАЙМ

Ле Пен: НАТО ведет к Третьей мировой или веку войны

Марин Ле Пен, фаворит президентской гонки во Франции 2027 года, изложила взгляды на внешнюю политику, которые могут одобрить американские реалисты и сторонники... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:52+0300

2026-10-06T15:52+0300

2026-10-06T15:52+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Марин Ле Пен, фаворит президентской гонки во Франции 2027 года, изложила взгляды на внешнюю политику, которые могут одобрить американские реалисты и сторонники сдержанности. Об этом пишет The American Conservative.По данным Toluna-Harris Interactive, во втором туре Ле Пен получила бы 57% против центриста Эдуара Филиппа и 69% против левого радикала Жан-Люка Меланшона. До выборов еще далеко, но ее позиции укрепляются.По Ирану Ле Пен высказалась яснее Макрона. "Нам все равно нужно знать, чего Трамп хотел там сделать, — сказала она. — Потому что пока мы все еще не знаем, чего он хотел. Он явно не достиг своих военных целей и поджигает всю планету". Макрон осторожно критикует войну, но Ле Пен прямо осуждает ее как вредную для французов. Она предупреждала о глобальной инфляции и говорила, что "лучше убедить США не вести войну против страны и древней цивилизации, сложной страны, и, вероятно, гораздо более могущественной, чем Дональд Трамп представлял".По Украине Ле Пен тоже прямолинейна. Она считает, что у конфликта есть только два пути: "Либо НАТО втянет в эту войну, и это будет Третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны". Она призвала к крупной мирной конференции, готова вести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и настаивает на участии Германии, Польши и Турции. Она также обещала прекратить военную помощь Франции Украине, аргументируя это тем, что страна не может позволить себе объем помощи, который санкционирует Макрон.Автор отмечает: полный разрыв помощи — не серьезная политика, если цель — быстро закончить войну. Любое урегулирование потребует согласия Киева и Москвы. Но вариант "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" не может работать без четкой конечной цели, а фискальная ситуация Франции не позволяет делать это политикой по умолчанию. Переговоры со всеми сторонами, включая Россию, не должны считаться умиротворением. Любая серьезная попытка урегулирования потребует от Украины болезненных компромиссов по НАТО и территориальной целостности, а России — компромисса с надежными гарантиями безопасности для Украины или хотя бы зеленым светом для восстановления сдерживающего механизма. Ле Пен выявила проблему и показала открытость к неизбежным аспектам решения, но стратегию еще не объяснила.Для сравнения: Макрон подчеркивает "российскую угрозу" и кажущуюся гибридную атаку Москвы на Европу. По данным журналиста Le Figaro Жоржа Мальбруно, французские разведчики считают, что Макрон ее преувеличивает. Цель Макрона — "направить выбор французов перед президентскими выборами, нацелившись на Ле Пен и Меланшона — две крайности, которые снисходительны к России". Эдуард Филипп резко ответил Ле Пен: "Ослабление Украины, как желает Марин Ле Пен, угрожает безопасности Европы и Франции". Габриэль Аттал, протеже Макрона, призвал к созданию "Соединенных Штатов Европы".Автор заключает: основные кандидаты пугают избирателей угрозами, продвигают недостижимые федералистские фантазии и отступают в вопросах войны США с Ираном. Единственный главный кандидат, который обсуждает, как закончить войны, а не продлить их, и как взаимодействовать с незападными державами, истеблишмент называет экстремистским. Это не значит, что Ле Пен заслуживает некритической поддержки. Ее исторические связи с Россией требуют проверки, а обещание прекратить помощь Украине — более детального предложения и стратегии. Она права насчет Ирана, но ее партия связана с Израилем. Остается неизвестно, что будет определять ее политику на Ближнем Востоке. Однако эти споры стоит вести. Уже нельзя просто отвергать Ле Пен и предлагать запугивание вместо дебатов. Французскому истеблишменту стоит задать неудобный вопрос: почему голоса за дипломатию и здравый смысл исходят из лагерей, которые он называет "экстремальными"?

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мировая экономика, общество , украина, франция, иран, дональд трамп, марин ле пен, нато, the american conservative, владимир путин, le figaro