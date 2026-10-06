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Молдавия назвала новую ЛЭП из Румынии в честь Трампа
Молдавия назвала новую ЛЭП из Румынии в честь Трампа - 06.10.2026, ПРАЙМ
Молдавия назвала новую ЛЭП из Румынии в честь Трампа
Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией, строительство которой спонсирует правительство США, будет называться Trump Liberty Line (Линия свободы Трампа), сообщило... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:30+0300
2026-10-06T13:30+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт - ПРАЙМ. Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией, строительство которой спонсирует правительство США, будет называться Trump Liberty Line (Линия свободы Трампа), сообщило американское посольство в Кишиневе. Парламент Молдавии с 26 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Президент республики Майя Санду 21 сентября заявила, что страна зимой может столкнуться с дефицитом энергоресурсов, в том числе энергетики, поэтому она призвала искать альтернативные источники ее получения. "На прошлой неделе был сделан важный шаг для энергетического будущего Республики Молдова: министерство энергетики, Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США в Кишиневе запустили рабочую группу по проекту линии Стрэшень–Гутинашь Trump Liberty Line", - сообщается на странице посольства в соцсети Facebook*. Правительство США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 миллионов долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. Ожидается, что после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков. Американские компании намерены в рамках проекта внедрять свои технологии в различных секторах, включая инфраструктуру передачи электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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мировая экономика, молдавия, сша, кишинев, майя санду, facebook
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, США, Кишинев, Майя Санду, Facebook
Молдавия назвала новую ЛЭП из Румынии в честь Трампа
Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией будет называться Trump Liberty Line
КИШИНЕВ, 6 окт - ПРАЙМ. Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией, строительство которой спонсирует правительство США, будет называться Trump Liberty Line (Линия свободы Трампа), сообщило американское посольство в Кишиневе.
Парламент Молдавии с 26 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Президент республики Майя Санду 21 сентября заявила, что страна зимой может столкнуться с дефицитом энергоресурсов, в том числе энергетики, поэтому она призвала искать альтернативные источники ее получения.
"На прошлой неделе был сделан важный шаг для энергетического будущего Республики Молдова: министерство энергетики, Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США в Кишиневе запустили рабочую группу по проекту линии Стрэшень–Гутинашь Trump Liberty Line", - сообщается на странице посольства в соцсети Facebook*.
Правительство США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 миллионов долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. Ожидается, что после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков. Американские компании намерены в рамках проекта внедрять свои технологии в различных секторах, включая инфраструктуру передачи электроэнергии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская