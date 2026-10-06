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МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке
МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке - 06.10.2026, ПРАЙМ
МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил комитет. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:26+0300
2026-10-06T12:26+0300
2026-10-06T12:29+0300
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общество
камчатка
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил комитет. Ранее во вторник экстренные службы сообщили, что вертолет Камчатского авиапредприятия совершил жесткую посадку при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы. Вертолет получил повреждения лопастей. В район происшествия вылетел вертолет региональной спасательной базы. Росавиация сообщила, что классифицировала событие как аварию. "Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
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бизнес, общество , камчатка, межгосударственный авиационный комитет, росавиация
Бизнес, Общество , КАМЧАТКА, Межгосударственный авиационный комитет, Росавиация
МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке
Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил комитет.
Ранее во вторник экстренные службы сообщили, что вертолет Камчатского авиапредприятия совершил жесткую посадку при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы. Вертолет получил повреждения лопастей. В район происшествия вылетел вертолет региональной спасательной базы. Росавиация сообщила, что классифицировала событие как аварию.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.