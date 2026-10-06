https://1prime.ru/20261006/mak-873981281.html

МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке

МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке - 06.10.2026, ПРАЙМ

МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил комитет. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:26+0300

2026-10-06T12:26+0300

2026-10-06T12:29+0300

бизнес

общество

камчатка

межгосударственный авиационный комитет

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873981281.jpg?1791278947

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил комитет. Ранее во вторник экстренные службы сообщили, что вертолет Камчатского авиапредприятия совершил жесткую посадку при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы. Вертолет получил повреждения лопастей. В район происшествия вылетел вертолет региональной спасательной базы. Росавиация сообщила, что классифицировала событие как аварию. "Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , камчатка, межгосударственный авиационный комитет, росавиация