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"Макс" запустил опросы в каналах

"Макс" запустил опросы в каналах - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Макс" запустил опросы в каналах

Национальная платформа "Макс" запустила для авторов опросы в своих каналах, рассказали в пресс-службе компании. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:17+0300

2026-10-06T13:17+0300

2026-10-06T13:19+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" запустила для авторов опросы в своих каналах, рассказали в пресс-службе компании. "Mакс" запустил опросы в каналах. Авторы нацмессенджера получили возможность создавать опросы в своих каналах", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновление доступно пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Пользователи iOS могут публиковать опросы с мобильной веб-версии приложения. Для создания опроса администратору канала необходимо нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию "Опрос". После чего, пользователям нужно ввести вопрос и варианты ответов, выбрать один или несколько вариантов и нажать на кнопку "Создать". Читатели канала смогут проголосовать, ознакомиться с результатами опроса, а также изменить свой ответ - если администратор включил соответствующую настройку. Завершить опрос сможет только его создатель или администратор с соответствующими правами. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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