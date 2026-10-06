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"Макс" запустил опросы в каналах - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Макс" запустил опросы в каналах
"Макс" запустил опросы в каналах - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Макс" запустил опросы в каналах
Национальная платформа "Макс" запустила для авторов опросы в своих каналах, рассказали в пресс-службе компании. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:17+0300
2026-10-06T13:19+0300
технологии
бизнес
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" запустила для авторов опросы в своих каналах, рассказали в пресс-службе компании. "Mакс" запустил опросы в каналах. Авторы нацмессенджера получили возможность создавать опросы в своих каналах", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновление доступно пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Пользователи iOS могут публиковать опросы с мобильной веб-версии приложения. Для создания опроса администратору канала необходимо нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию "Опрос". После чего, пользователям нужно ввести вопрос и варианты ответов, выбрать один или несколько вариантов и нажать на кнопку "Создать". Читатели канала смогут проголосовать, ознакомиться с результатами опроса, а также изменить свой ответ - если администратор включил соответствующую настройку. Завершить опрос сможет только его создатель или администратор с соответствующими правами. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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40
технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
13:17 06.10.2026 (обновлено: 13:19 06.10.2026)
 
"Макс" запустил опросы в каналах

Национальная платформа "Макс" запустила для авторов опросы в своих каналах

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" запустила для авторов опросы в своих каналах, рассказали в пресс-службе компании.
"Mакс" запустил опросы в каналах. Авторы нацмессенджера получили возможность создавать опросы в своих каналах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обновление доступно пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Пользователи iOS могут публиковать опросы с мобильной веб-версии приложения.
Для создания опроса администратору канала необходимо нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию "Опрос". После чего, пользователям нужно ввести вопрос и варианты ответов, выбрать один или несколько вариантов и нажать на кнопку "Создать".
Читатели канала смогут проголосовать, ознакомиться с результатами опроса, а также изменить свой ответ - если администратор включил соответствующую настройку. Завершить опрос сможет только его создатель или администратор с соответствующими правами.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
 
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