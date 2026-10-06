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В "МегаФоне" рассказали, сколько бизнес-процессов не нуждаются в ИИ-агентах

В "МегаФоне" рассказали, сколько бизнес-процессов не нуждаются в ИИ-агентах - 06.10.2026, ПРАЙМ

В "МегаФоне" рассказали, сколько бизнес-процессов не нуждаются в ИИ-агентах

Более двух третей бизнес-процессов не нуждаются в автоматизации с помощью ИИ-агентов - она слишком дорога и не окупается, сообщил директор департамента по... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T21:42+0300

2026-10-06T21:42+0300

2026-10-06T21:42+0300

технологии

бизнес

мегафон

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более двух третей бизнес-процессов не нуждаются в автоматизации с помощью ИИ-агентов - она слишком дорога и не окупается, сообщил директор департамента по большим данным и ИИ "МегаФона" Виталий Щербаков в рамках форума "Цифровые решения". "У нас есть довольно большой процесс по автоматизации процессов внутри компании. И мы, когда это запустили, в процессе анализа поняли, что для 70% процессов автоматизация с помощью агентов вообще не нужна. Это дорого, это не окупается", - сказал он на сессии, посвященной внедрению ИИ в бизнес. Щербаков пояснил, что помимо эффекта от внедрения, нужно оценивать и риск худшего сценария, который агент может спровоцировать. При этом важно учитывать масштаб: если агент работает с большой аудиторией, одна его ошибка способна моментально затронуть огромное количество клиентов и принести немалые убытки - для этого нужны исключительные средства контроля. Он также отметил необходимость понимать управляемость процесса, чтобы вовремя заметить сбой и знать, что делать, если система вышла из-под контроля. Ключевое условие, по его словам, - ответственность руководителя процесса. "Нельзя сказать: у нас что-то сломалось, мы словили отток клиентов, потому что агент что-то натворил. Это означает, что мы не контролировали внедрение", - объяснил эксперт. Он предлагает полностью автоматизировать только простые процессы, сложные - верифицировать с участием человека, а нетипичные случаи пока оставлять живым сотрудникам. "Я за то, чтобы расширять автономность, но с доказанной эффективностью", - заключил Щербаков. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, мегафон