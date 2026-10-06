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В Петербурге обсудят проекты первых участков кольцевой линии метро
В Петербурге обсудят проекты первых участков кольцевой линии метро - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Петербурге обсудят проекты первых участков кольцевой линии метро
Общественные обсуждения проектов первых двух участков кольцевой линии метро начинаются в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:45+0300
2026-10-06T12:45+0300
2026-10-06T12:45+0300
россия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – ПРАЙМ. Общественные обсуждения проектов первых двух участков кольцевой линии метро начинаются в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Сегодня, 6 октября, в Петербурге начинаются общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории для двух участков кольцевой линии метрополитена. Они продлятся до 3 ноября", - говорится в сообщении. Экспозиция проектов будет доступна на сайте комитета по градостроительству и архитектуре с 14 по 23 октября. Предложения и замечания принимаются через сайт или в письменной форме в адрес комитета. В частности, на рассмотрение жителей Петербурга представлены проекты для двух первых участков: "Кольцевая линия метрополитена от станции "Площадь Калинина" до станции "Ладожская-2" и "Кольцевая линия метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Площадь Калинина". Участок от "Лесной-2" до "Площади Калинина" будет иметь протяженность 3,8 километра и пропускную способность 30 пар поездов в час. В его состав войдут станции "Арсенальная" и "Площадь Калинина" глубокого заложения с островными платформами. Второй проект планировки — для соседнего участка, протяженностью 4,47 километра, от "Площади Калинина" до "Ладожской-2" с промежуточными станциями "Полюстровский проспект-2" и "Большеохтинская-2". "Будущая Кольцевая линия метро — один из наиболее перспективных опорных проектов для инфраструктуры Северной столицы. Мы последовательно движемся к его реализации. Утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения ключевого объекта кольцевой линии — электродепо "Ладожское". Сейчас вышли на общественные обсуждения градостроительной документации на два первых участка", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, кольцевая линия метрополитена предусмотрена генеральным планом развития Петербурга. Она свяжет районы Северной столицы, окружающие исторический центр, снимет нагрузку с действующих пересадочных узлов, улучшит транспортную доступность для сотен тысяч горожан, сделает поездки более быстрыми и комфортными.
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россия, санкт-петербург, александр беглов
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
В Петербурге обсудят проекты первых участков кольцевой линии метро
В Петербурге начинаются общественные обсуждения первых двух участков кольцевой линии метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – ПРАЙМ. Общественные обсуждения проектов первых двух участков кольцевой линии метро начинаются в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня, 6 октября, в Петербурге
начинаются общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории для двух участков кольцевой линии метрополитена. Они продлятся до 3 ноября", - говорится в сообщении.
Экспозиция проектов будет доступна на сайте комитета по градостроительству и архитектуре с 14 по 23 октября. Предложения и замечания принимаются через сайт или в письменной форме в адрес комитета.
В частности, на рассмотрение жителей Петербурга представлены проекты для двух первых участков: "Кольцевая линия метрополитена от станции "Площадь Калинина" до станции "Ладожская-2" и "Кольцевая линия метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Площадь Калинина".
Участок от "Лесной-2" до "Площади Калинина" будет иметь протяженность 3,8 километра и пропускную способность 30 пар поездов в час. В его состав войдут станции "Арсенальная" и "Площадь Калинина" глубокого заложения с островными платформами. Второй проект планировки — для соседнего участка, протяженностью 4,47 километра, от "Площади Калинина" до "Ладожской-2" с промежуточными станциями "Полюстровский проспект-2" и "Большеохтинская-2".
"Будущая Кольцевая линия метро — один из наиболее перспективных опорных проектов для инфраструктуры Северной столицы. Мы последовательно движемся к его реализации. Утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения ключевого объекта кольцевой линии — электродепо "Ладожское". Сейчас вышли на общественные обсуждения градостроительной документации на два первых участка", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов
, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, кольцевая линия метрополитена предусмотрена генеральным планом развития Петербурга. Она свяжет районы Северной столицы, окружающие исторический центр, снимет нагрузку с действующих пересадочных узлов, улучшит транспортную доступность для сотен тысяч горожан, сделает поездки более быстрыми и комфортными.