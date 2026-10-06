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По факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке возбудили уголовное дело - 06.10.2026, ПРАЙМ
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По факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке возбудили уголовное дело
По факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке возбудили уголовное дело - 06.10.2026, ПРАЙМ
По факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке возбудили уголовное дело
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатки, следствие рассматривает две... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T07:53+0300
2026-10-06T07:53+0300
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатки, следствие рассматривает две версии произошедшего, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России. "Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". По данным следствия, Ми-8 выполнял полет по маршруту: посадочная площадка Излучина – река Жупанова. В районе реки Жупаново Елизовского района он совершил жесткую посадку и завалился набок. На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения. Следователи и криминалисты проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Ранее сообщалось, что вертолет Камчатского авиапредприятия жестко сел в 11.30 при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы. Вертолет получил частичные повреждения, в том числе лопастей.
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бизнес, россия, общество , камчатка, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , КАМЧАТКА, СК РФ
07:53 06.10.2026
 
По факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатки, следствие рассматривает две версии произошедшего, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
"Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
По данным следствия, Ми-8 выполнял полет по маршруту: посадочная площадка Излучина – река Жупанова. В районе реки Жупаново Елизовского района он совершил жесткую посадку и завалился набок. На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения. Следователи и криминалисты проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что вертолет Камчатского авиапредприятия жестко сел в 11.30 при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы. Вертолет получил частичные повреждения, в том числе лопастей.
 
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