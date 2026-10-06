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В МИД Китая прокомментировали введение пошлин на электромобили из КНР
В МИД Китая прокомментировали введение пошлин на электромобили из КНР - 06.10.2026, ПРАЙМ
В МИД Китая прокомментировали введение пошлин на электромобили из КНР
Китайская индустрия электромобилей предоставляет конкурентоспособный выбор потребителям во всем мире, включая Великобританию, где обсуждают введение импортных... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:43+0300
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ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Китайская индустрия электромобилей предоставляет конкурентоспособный выбор потребителям во всем мире, включая Великобританию, где обсуждают введение импортных пошлин в отношении электромобилей из КНР, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее издание Times сообщило, что британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили. В свою очередь газета Financial Times писала, что Евросоюз призвал Лондон повысить пошлины на китайские автомобили под угрозой применения в отношении Британии торговых барьеров. "Суть торгово-экономических отношений заключается в использовании сравнительных преимуществ и достижении взаимной выгоды и взаимного выигрыша... Развитие китайской индустрии электромобилей предоставило конкурентоспособный выбор для потребителей по всему миру, включая Великобританию, и внесло позитивный вклад в зеленую и низкоуглеродную трансформацию", - заявил Го Цзякунь, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая. По его словам, это также представляет собой высококачественные производственные мощности, спрос на которые превышает предложение.
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В МИД Китая прокомментировали введение пошлин на электромобили из КНР
Го Цзякунь: китайские электромобили дают потребителям в мире конкурентоспособный выбор
ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Китайская индустрия электромобилей предоставляет конкурентоспособный выбор потребителям во всем мире, включая Великобританию, где обсуждают введение импортных пошлин в отношении электромобилей из КНР, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее издание Times сообщило, что британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили. В свою очередь газета Financial Times писала, что Евросоюз призвал Лондон повысить пошлины на китайские автомобили под угрозой применения в отношении Британии торговых барьеров.
"Суть торгово-экономических отношений заключается в использовании сравнительных преимуществ и достижении взаимной выгоды и взаимного выигрыша... Развитие китайской индустрии электромобилей предоставило конкурентоспособный выбор для потребителей по всему миру, включая Великобританию, и внесло позитивный вклад в зеленую и низкоуглеродную трансформацию", - заявил Го Цзякунь, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
По его словам, это также представляет собой высококачественные производственные мощности, спрос на которые превышает предложение.