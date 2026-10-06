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МИД прокомментировал попытки убедить Армению в дороговизне российского газа

МИД прокомментировал попытки убедить Армению в дороговизне российского газа - 06.10.2026, ПРАЙМ

МИД прокомментировал попытки убедить Армению в дороговизне российского газа

Попытки "экспертов" убедить население Армении в дороговизне российского газа вызывают лишь улыбки, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:17+0300

2026-10-06T19:17+0300

2026-10-06T19:17+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Попытки "экспертов" убедить население Армении в дороговизне российского газа вызывают лишь улыбки, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. Дипломат рассказал, что подчеркнул, что в Армении запустили информационную кампанию, запевалами в которой были финансируемые Западом НПО и "эксперты", а ее цель заключалась в попытке убедить общественность, что российский газ для рядового потребителя, мол, дорогой. "Правда, по подсчетам этих "аналитиков", голубое топливо из России со всеми затратами выходило дешевле, чем сегодня оно стоит, как говорят предприниматели, "в закупке". Ничего кроме улыбки упомянутые умозаключения о "дороговизне" нашего газа не вызывают", - сказал Калугин. Тридцатого июля министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров, в то время как актуальные "европейские" цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров. По его словам, иначе чем субсидированием это назвать нельзя, так как эта сумма составляет около миллиарда долларов в год. МИД РФ в мае сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.

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газ, россия, армения, запад, ереван, максим решетников, мид рф, мид, снг