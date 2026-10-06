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МИД рассказал о предложениях России на Южном Кавказе

МИД рассказал о предложениях России на Южном Кавказе - 06.10.2026, ПРАЙМ

МИД рассказал о предложениях России на Южном Кавказе

России есть, что предложить своим партнерам на Южном Кавказе, в частности доступ к своему рынку, транспортную связанность, инвестиции и сотрудничество в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:59+0300

2026-10-06T19:59+0300

2026-10-06T19:59+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. России есть, что предложить своим партнерам на Южном Кавказе, в частности доступ к своему рынку, транспортную связанность, инвестиции и сотрудничество в промышленности и высоких технологиях, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "России есть, что предложить своим партнерам. Это доступ на наш огромный рынок, транспортная связанность, поставки ряда критически важных товаров по выгодным ценам, обеспечение продовольственной и энергобезопасности, инвестиции, кооперация в промышленности и высоких технологиях", - сказал Калугин. Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет и далее продвигать на Южном Кавказе созидательную повестку дня с опорой на суверенное равенство и уважение взаимных интересов. "Мы слушаем и слышим партнеров, избегаем менторства и диктата. Такова наша дипломатическая культура. Таковы наши принципы, которые лежат в основе деятельности таких международных форматов с участием России, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС. В западных организациях дело обстоит иначе. Там блоковая дисциплина", - отметил директор департамента. Калугин указал, что если кто-то, глядя на карту Южного Кавказа, видит там плацдарм против кого-либо, то Россия видит человеческие контакты, дороги, порты, туристические маршруты, энергопроекты, мосты между Севером и Югом, Востоком и Западом. "Готовы работать со всеми, кто разделяет эту логику", - заключил дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.

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