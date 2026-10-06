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МИД назвал связи Грузии с Россией естественными

МИД назвал связи Грузии с Россией естественными - 06.10.2026, ПРАЙМ

МИД назвал связи Грузии с Россией естественными

Связи Грузии с Россией носят естественный характер, российская сторона остается основным потребителем грузинских товаров, напомнил в интервью РИА Новости... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T21:42+0300

2026-10-06T21:42+0300

2026-10-06T21:42+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Связи Грузии с Россией носят естественный характер, российская сторона остается основным потребителем грузинских товаров, напомнил в интервью РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. По словам Калугина, в январе-июне этого года двусторонний товарооборот вырос почти на 20%, четверть туристов в республике составляют россияне. "Что же касается связей Грузии с Россией, то они носят естественный характер. Мы – основной потребитель традиционных грузинских товаров. Несмотря на заключение в 2014 году Грузией соглашения об ассоциации с ЕС, за последние 10 лет доля Евросоюза в грузинской торговле сократилась с 32% до 21%. Причем в 2025 году на страны ЕС пришлось всего 12% грузинского местного экспорта, в то время как на страны СНГ – 70%", - отметил он. Калугин подчеркнул, что эти цифры многое говорят о том, насколько вообще состоятельна европерспектива для Грузии, да и для других стран региона. "Евроинтеграция подобна вечно ускользающему горизонту, гонка за которым лишь отдаляет от достижения подлинных национальных интересов", - отметил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, грузия, ес, снг, мид рф