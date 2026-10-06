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На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят 370 миллиардов рублей

На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят 370 миллиардов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят 370 миллиардов рублей

Более 370 миллиардов рублей в совокупности предусмотрено на стипендии студентам в 2027-2029 годах в РФ, следует из пояснительной записки к проекту федерального... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T07:26+0300

2026-10-06T07:26+0300

2026-10-06T07:26+0300

финансы

общество

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 370 миллиардов рублей в совокупности предусмотрено на стипендии студентам в 2027-2029 годах в РФ, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы, которая есть в распоряжении РИА Новости. "Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения: в 2027 году - 119 102,2 млн рублей, в 2028 году - 123 728,1 млн рублей, в 2029 году - 128 757,9 млн рублей", - говорится в документе.

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