https://1prime.ru/20261006/milliardy-873968470.html
На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят 370 миллиардов рублей
На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят 370 миллиардов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят 370 миллиардов рублей
Более 370 миллиардов рублей в совокупности предусмотрено на стипендии студентам в 2027-2029 годах в РФ, следует из пояснительной записки к проекту федерального... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T07:26+0300
2026-10-06T07:26+0300
2026-10-06T07:26+0300
финансы
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873968470.jpg?1791260802
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 370 миллиардов рублей в совокупности предусмотрено на стипендии студентам в 2027-2029 годах в РФ, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения: в 2027 году - 119 102,2 млн рублей, в 2028 году - 123 728,1 млн рублей, в 2029 году - 128 757,9 млн рублей", - говорится в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество
На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят 370 миллиардов рублей
На стипендии студентам в 2027-2029 годах выделят более 370 миллиардов рублей
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 370 миллиардов рублей в совокупности предусмотрено на стипендии студентам в 2027-2029 годах в РФ, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения: в 2027 году - 119 102,2 млн рублей, в 2028 году - 123 728,1 млн рублей, в 2029 году - 128 757,9 млн рублей", - говорится в документе.