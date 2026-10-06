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Минфин рассказал о финансировании здравоохранения в 2027-2029 годах - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин рассказал о финансировании здравоохранения в 2027-2029 годах
Минфин рассказал о финансировании здравоохранения в 2027-2029 годах - 06.10.2026, ПРАЙМ
Минфин рассказал о финансировании здравоохранения в 2027-2029 годах
Объем финансирования здравоохранения в России в период 2027-2029 годов составит около 29 триллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минфине России. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:28+0300
2026-10-06T00:28+0300
финансы
общество
антон силуанов
минфин
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования здравоохранения в России в период 2027-2029 годов составит около 29 триллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минфине России. "В целом финансирование раздела "Здравоохранение" увеличено в предстоящей трехлетке за счет всех источников бюджетной системы и составит 28,6 трлн рублей (8,9 трлн рублей в 2027 году, 9,6 трлн рублей в 2028 году, 10,1 трлн рублей в 2029 году)", - говорится в сообщении. Правительство России на прошлой неделе внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс. Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил 5 октября в Совете Федерации на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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финансы, общество , антон силуанов, минфин, госдума, совет федерации
Финансы, Общество , Антон Силуанов, Минфин, Госдума, Совет Федерации
00:28 06.10.2026
 
Минфин рассказал о финансировании здравоохранения в 2027-2029 годах

Минфин: финансирование здравоохранения в России в 2027-2029 годах составит 29 трлн рублей

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования здравоохранения в России в период 2027-2029 годов составит около 29 триллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минфине России.
"В целом финансирование раздела "Здравоохранение" увеличено в предстоящей трехлетке за счет всех источников бюджетной системы и составит 28,6 трлн рублей (8,9 трлн рублей в 2027 году, 9,6 трлн рублей в 2028 году, 10,1 трлн рублей в 2029 году)", - говорится в сообщении.
Правительство России на прошлой неделе внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс. Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил 5 октября в Совете Федерации на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
 
ФинансыОбществоАнтон СилуановМинфинГосдумаСовет Федерации
 
 
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