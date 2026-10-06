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Минфин на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска

Минфин на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска - 06.10.2026, ПРАЙМ

Минфин на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска

Минфин России в среду, 7 октября, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:08+0300

2026-10-06T16:08+0300

2026-10-06T16:08+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 7 октября, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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