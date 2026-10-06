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Минфин на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска
Минфин на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска - 06.10.2026, ПРАЙМ
Минфин на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска
Минфин России в среду, 7 октября, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:08+0300
2026-10-06T16:08+0300
2026-10-06T16:08+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 7 октября, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
Минфин на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска
Минфин 7 октября на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 7 октября, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).