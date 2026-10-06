Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/minpromtorg-874007292.html
Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года
Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года - 06.10.2026, ПРАЙМ
Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года
Около двух-трех лет занимает путь инновационного препарата до пациента после получения регистрационного удостоверения, рассказала РИА Новости замминистра... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:03+0300
2026-10-06T22:11+0300
общество
минпромторг
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874007292.jpg?1791313896
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Около двух-трех лет занимает путь инновационного препарата до пациента после получения регистрационного удостоверения, рассказала РИА Новости замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на полях форума "Биопром". "Новые инновационные лекарства должны быть включены в клинические рекомендации, чтобы врачи могли их прописывать пациентам… Сегодня это занимает достаточно долгое время, и мы имеем ситуацию, когда инновационный препарат уже сделан, он имеет регистрационное удостоверение, а у пациента он появится через два-три года", - сказала она. По словам Приезжевой, после получения регистрационного удостоверения лекарство должно пройти еще несколько контуров: попасть в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и стратегически значимых лекарственных препаратов, быть включенным в клинические рекомендации - чтобы врачи могли его назначать, а если оно закупается государством - в программу госгарантий. Только после этого врачебное сообщество начинает прописывать новый препарат пациентам. "Сегодня мало произвести лекарственные препараты, инновационные, оригинальные. Нужно, чтобы они как можно быстрее дошли до пациента", - пояснила замглавы Минпромторга. По этой причине Минпромторг совместно с Минздравом разрабатывают фаст-трек для инновационных препаратов, чтобы ускорить их попадание на рынок. Это не только позволит обеспечить новую инновационную терапию пациентам, но и сэкономит деньги для государственного бюджета, подчеркнула Приезжева. Планируется сократить срок до трех месяцев - для этого необходимо вносить изменения в существующую регуляторику и нормативные акты. Приезжева также отметила, что фаст-трек коснется только отечественных разработок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , минпромторг, минздрав
Общество , Минпромторг, Минздрав
22:03 06.10.2026 (обновлено: 22:11 06.10.2026)
 
Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года

Минпромторг: путь инновационного препарата до пациента занимает около двух-трех лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Около двух-трех лет занимает путь инновационного препарата до пациента после получения регистрационного удостоверения, рассказала РИА Новости замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на полях форума "Биопром".
"Новые инновационные лекарства должны быть включены в клинические рекомендации, чтобы врачи могли их прописывать пациентам… Сегодня это занимает достаточно долгое время, и мы имеем ситуацию, когда инновационный препарат уже сделан, он имеет регистрационное удостоверение, а у пациента он появится через два-три года", - сказала она.
По словам Приезжевой, после получения регистрационного удостоверения лекарство должно пройти еще несколько контуров: попасть в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и стратегически значимых лекарственных препаратов, быть включенным в клинические рекомендации - чтобы врачи могли его назначать, а если оно закупается государством - в программу госгарантий. Только после этого врачебное сообщество начинает прописывать новый препарат пациентам.
"Сегодня мало произвести лекарственные препараты, инновационные, оригинальные. Нужно, чтобы они как можно быстрее дошли до пациента", - пояснила замглавы Минпромторга.
По этой причине Минпромторг совместно с Минздравом разрабатывают фаст-трек для инновационных препаратов, чтобы ускорить их попадание на рынок. Это не только позволит обеспечить новую инновационную терапию пациентам, но и сэкономит деньги для государственного бюджета, подчеркнула Приезжева.
Планируется сократить срок до трех месяцев - для этого необходимо вносить изменения в существующую регуляторику и нормативные акты.
Приезжева также отметила, что фаст-трек коснется только отечественных разработок.
 
ОбществоМинпромторгМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала