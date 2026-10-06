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Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года

Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года - 06.10.2026, ПРАЙМ

Инновационный препарат доходит до пациента за два-три года

Около двух-трех лет занимает путь инновационного препарата до пациента после получения регистрационного удостоверения, рассказала РИА Новости замминистра... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T22:03+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Около двух-трех лет занимает путь инновационного препарата до пациента после получения регистрационного удостоверения, рассказала РИА Новости замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на полях форума "Биопром". "Новые инновационные лекарства должны быть включены в клинические рекомендации, чтобы врачи могли их прописывать пациентам… Сегодня это занимает достаточно долгое время, и мы имеем ситуацию, когда инновационный препарат уже сделан, он имеет регистрационное удостоверение, а у пациента он появится через два-три года", - сказала она. По словам Приезжевой, после получения регистрационного удостоверения лекарство должно пройти еще несколько контуров: попасть в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и стратегически значимых лекарственных препаратов, быть включенным в клинические рекомендации - чтобы врачи могли его назначать, а если оно закупается государством - в программу госгарантий. Только после этого врачебное сообщество начинает прописывать новый препарат пациентам. "Сегодня мало произвести лекарственные препараты, инновационные, оригинальные. Нужно, чтобы они как можно быстрее дошли до пациента", - пояснила замглавы Минпромторга. По этой причине Минпромторг совместно с Минздравом разрабатывают фаст-трек для инновационных препаратов, чтобы ускорить их попадание на рынок. Это не только позволит обеспечить новую инновационную терапию пациентам, но и сэкономит деньги для государственного бюджета, подчеркнула Приезжева. Планируется сократить срок до трех месяцев - для этого необходимо вносить изменения в существующую регуляторику и нормативные акты. Приезжева также отметила, что фаст-трек коснется только отечественных разработок.

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