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Минстрой готов рассмотреть выход узбекских застройщиков на рынок России

Минстрой готов рассмотреть выход узбекских застройщиков на рынок России - 06.10.2026, ПРАЙМ

Минстрой готов рассмотреть выход узбекских застройщиков на рынок России

Минстрой готов рассмотреть предложения узбекских застройщиков по выходу на рынок России, говорится в сообщении ведомства. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:24+0300

россия

бизнес

недвижимость

узбекистан

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минстрой готов рассмотреть предложения узбекских застройщиков по выходу на рынок России, говорится в сообщении ведомства. "Готовы рассмотреть обращения узбекских компаний с предложением по выходу на российский рынок. При этом со своей стороны рассчитываем получить от узбекской стороны информацию о возможных проектах, где может быть использован потенциал российских организаций", - приводятся в нем слова замглавы Минстроя Никиты Стасишина. Он отметил, что важно содействовать российским застройщикам в установлении прямых контактов с потенциальными заказчиками с узбекской стороны. В сообщении указывается, что стороны нацелены на расширение сотрудничества в области подготовки строительных кадров, а также проведение совместных исследований, касающихся энергоэффективности зданий, сейсмостойкого строительства, акустики и инженерных систем. Также Минстрой не видит препятствий в расширении поставок продукции из Узбекистана в Россию. При этом ведомство исходит из того, что узбекские стройматериалы должны быть конкурентоспособными на российском рынке, добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, недвижимость, узбекистан