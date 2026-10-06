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Мишустин осмотрел выставку форума "Цифровые решения"

Мишустин осмотрел выставку форума "Цифровые решения" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин осмотрел выставку форума "Цифровые решения"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел выставку форума "Цифровые решения", передает корреспондент РИА Новости. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:42+0300

2026-10-06T13:42+0300

2026-10-06T13:42+0300

технологии

михаил мишустин

ростелеком

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел выставку форума "Цифровые решения", передает корреспондент РИА Новости. Мишустин также в рамках форума выступит на пленарной сессии. На выставке представлены отечественные разработки в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, цифровых платформ, сервисов, корпоративного программного обеспечения и так далее. Например, на стенде "Ростелекома" представлена российская альтернатива зарубежным системам управления гостиничным бизнесом "Цифровой отель", который демонстрирует работу облачной платформы для управления гостиницами и апартаментами. На стенде "Госуслуг" можно ознакомиться с сервисами для школьников, абитуриентов, автомобилистов и бизнеса, а также посмотреть как работает приложение "Госключ". Также на выставке представлены стенды VK, "Яндекса", финансовых компаний, например, Альфа Банка", маркетплейсов Ozon и "Сравни", операторов связи, компаний по кибербезопасности и другое. Ежегодный IT-форум проводится во второй раз, он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, михаил мишустин, ростелеком, яндекс, ozon