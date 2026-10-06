https://1prime.ru/20261006/mishustin-873986171.html
Недружественные страны придут к взаимодействию с Россией, заявил Мишустин
Недружественные страны придут к взаимодействию с Россией, заявил Мишустин - 06.10.2026, ПРАЙМ
Недружественные страны придут к взаимодействию с Россией, заявил Мишустин
Несмотря на санкционную политику недружественных стран, они придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:50+0300
2026-10-06T13:50+0300
2026-10-06T13:50+0300
технологии
россия
михаил мишустин
ростелеком
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Несмотря на санкционную политику недружественных стран, они придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Цифровые решения". "Россия - уникальная страна, самая короткие пути, которые пролегают через нас, надо использовать. Я уверен абсолютно, что, несмотря на турбулентность, на санкционную политику недружественных стран, все равно придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией. Здесь роль "Ростелекома" очень важна. Надо готовить инфраструктуру, готовить технологии, заниматься прорывными решениями", - сказал он. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Ростелеком
Недружественные страны придут к взаимодействию с Россией, заявил Мишустин
Мишустин: недружественные страны придут к тому, что будут работать с РФ в сфере технологий
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Несмотря на санкционную политику недружественных стран, они придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Цифровые решения".
"Россия - уникальная страна, самая короткие пути, которые пролегают через нас, надо использовать. Я уверен абсолютно, что, несмотря на турбулентность, на санкционную политику недружественных стран, все равно придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией. Здесь роль "Ростелекома" очень важна. Надо готовить инфраструктуру, готовить технологии, заниматься прорывными решениями", - сказал он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.