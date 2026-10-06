https://1prime.ru/20261006/mishustin-873986171.html

Недружественные страны придут к взаимодействию с Россией, заявил Мишустин

Недружественные страны придут к взаимодействию с Россией, заявил Мишустин - 06.10.2026, ПРАЙМ

Недружественные страны придут к взаимодействию с Россией, заявил Мишустин

Несмотря на санкционную политику недружественных стран, они придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:50+0300

2026-10-06T13:50+0300

2026-10-06T13:50+0300

технологии

россия

михаил мишустин

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873986171.jpg?1791283850

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Несмотря на санкционную политику недружественных стран, они придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Цифровые решения". "Россия - уникальная страна, самая короткие пути, которые пролегают через нас, надо использовать. Я уверен абсолютно, что, несмотря на турбулентность, на санкционную политику недружественных стран, все равно придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией. Здесь роль "Ростелекома" очень важна. Надо готовить инфраструктуру, готовить технологии, заниматься прорывными решениями", - сказал он. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, михаил мишустин, ростелеком