https://1prime.ru/20261006/mishustin-873986824.html

Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео

Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:57+0300

2026-10-06T13:57+0300

2026-10-06T13:57+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео. Глава кабмина во вторник осмотрел выставку форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия". Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал, что три года назад была создана национальная видеоплатформа VK Видео и сегодня она стала лидирующим сервисом - люди проводят на платформе по 100 минут в день. "Владимир Сергеевич, я один из них. Я пользуюсь VK Видео", - сказал Мишустин с улыбкой. В свою очередь, глава компании поблагодарил председателя правительства. "Мы очень гордимся этим", - добавил Кириенко. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, михаил мишустин