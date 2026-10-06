https://1prime.ru/20261006/mishustin-873986824.html
Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео
Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:57+0300
2026-10-06T13:57+0300
2026-10-06T13:57+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео.
Глава кабмина во вторник осмотрел выставку форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия". Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал, что три года назад была создана национальная видеоплатформа VK Видео и сегодня она стала лидирующим сервисом - люди проводят на платформе по 100 минут в день.
"Владимир Сергеевич, я один из них. Я пользуюсь VK Видео", - сказал Мишустин с улыбкой.
В свою очередь, глава компании поблагодарил председателя правительства. "Мы очень гордимся этим", - добавил Кириенко.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео
Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что пользуется платформой VK Видео.
Глава кабмина во вторник осмотрел выставку форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия". Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал, что три года назад была создана национальная видеоплатформа VK Видео и сегодня она стала лидирующим сервисом - люди проводят на платформе по 100 минут в день.
"Владимир Сергеевич, я один из них. Я пользуюсь VK Видео", - сказал Мишустин с улыбкой.
В свою очередь, глава компании поблагодарил председателя правительства. "Мы очень гордимся этим", - добавил Кириенко.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.