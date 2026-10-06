https://1prime.ru/20261006/mishustin-873986899.html

Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей

Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей

Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей, прирост составил почти 20% , заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:01+0300

2026-10-06T14:01+0300

2026-10-06T14:01+0300

технологии

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873986899.jpg?1791284464

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей, прирост составил почти 20% , заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Цифровая сфера - важнейшая часть национальной экономики. Совокупный оборот цифровых компаний превысил в прошлом году 21 триллион рублей. Прирост - почти 20%", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, михаил мишустин