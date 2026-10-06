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Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей
Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей
Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей, прирост составил почти 20% , заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:01+0300
2026-10-06T14:01+0300
2026-10-06T14:01+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей, прирост составил почти 20% , заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Цифровая сфера - важнейшая часть национальной экономики. Совокупный оборот цифровых компаний превысил в прошлом году 21 триллион рублей. Прирост - почти 20%", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей
Мишустин заявил, что оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 году превысил 21 триллион рублей, прирост составил почти 20% , заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Цифровая сфера - важнейшая часть национальной экономики. Совокупный оборот цифровых компаний превысил в прошлом году 21 триллион рублей. Прирост - почти 20%", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.