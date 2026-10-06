https://1prime.ru/20261006/mishustin-873987630.html
Мишустин рассказал о росте числа базовых станций связи в России
Мишустин рассказал о росте числа базовых станций связи в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте числа базовых станций связи в России
Количество базовых станций связи в России в 2025 году увеличилось почти на 9% и достигло 1 миллиона, практически все домохозяйства страны охвачены сетью 4G,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:05+0300
2026-10-06T14:05+0300
2026-10-06T14:05+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Количество базовых станций связи в России в 2025 году увеличилось почти на 9% и достигло 1 миллиона, практически все домохозяйства страны охвачены сетью 4G, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин принимает участие в пленарной сессии форума "Цифровые решения". "По итогам прошлого года рынок услуг связи вырос на 13% – до двух с половиной триллионов рублей. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% и достигло одного миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства", - сказал премьер-министр. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, михаил мишустин
Мишустин рассказал о росте числа базовых станций связи в России
Мишустин: число базовых станций связи в России в 2025 году увеличилось на 9%
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Количество базовых станций связи в России в 2025 году увеличилось почти на 9% и достигло 1 миллиона, практически все домохозяйства страны охвачены сетью 4G, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник Мишустин принимает участие в пленарной сессии форума "Цифровые решения".
"По итогам прошлого года рынок услуг связи вырос на 13% – до двух с половиной триллионов рублей. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% и достигло одного миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства", - сказал премьер-министр.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.