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Мишустин рассказал о росте числа базовых станций связи в России

Мишустин рассказал о росте числа базовых станций связи в России - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о росте числа базовых станций связи в России

Количество базовых станций связи в России в 2025 году увеличилось почти на 9% и достигло 1 миллиона, практически все домохозяйства страны охвачены сетью 4G,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:05+0300

2026-10-06T14:05+0300

2026-10-06T14:05+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Количество базовых станций связи в России в 2025 году увеличилось почти на 9% и достигло 1 миллиона, практически все домохозяйства страны охвачены сетью 4G, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин принимает участие в пленарной сессии форума "Цифровые решения". "По итогам прошлого года рынок услуг связи вырос на 13% – до двух с половиной триллионов рублей. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% и достигло одного миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства", - сказал премьер-министр. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, михаил мишустин