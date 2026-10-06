https://1prime.ru/20261006/mishustin-873987838.html

Мишустин назвал стратегическую задачу России в цифровой индустрии

Мишустин назвал стратегическую задачу России в цифровой индустрии - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал стратегическую задачу России в цифровой индустрии

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал укрепление отечественной цифровой индустрии стратегической задачей для России. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:08+0300

2026-10-06T14:08+0300

2026-10-06T14:08+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал укрепление отечественной цифровой индустрии стратегической задачей для России. Мишустин поприветствовал участников форума информационных технологий "Цифровые решения", отметив, что форум объединяет представителей органов власти и бизнеса, разработчиков и заказчиков - всех, кто вносит вклад в укрепление отечественной цифровой индустрии. "Это стратегическая задача, выполнению которой, конечно же, необходимо уделять самое пристальное внимание, в том числе для достижения национальных целей развития, которые утверждены нашим президентом, и конечно, для повышения качества жизни наших граждан", - сказал глава правительства РФ на пленарной сессии форума. Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" проводится во второй раз, он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий. На выставке форума партнеры мероприятия представят отечественные разработки, в том числе в области искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых платформ, сервисов, корпоративного программного обеспечения и так далее. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, михаил мишустин