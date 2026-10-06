https://1prime.ru/20261006/mishustin-873988433.html
Мишустин оценил рост сегмента проводного широкополосного доступа в интернет
Мишустин оценил рост сегмента проводного широкополосного доступа в интернет - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост сегмента проводного широкополосного доступа в интернет
Сегмент проводного широкополосного доступа в интернет за год вырос на четверть, это хорошие темпы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:10+0300
2026-10-06T14:10+0300
2026-10-06T14:10+0300
технологии
россия
якутия
владивосток
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873988433.jpg?1791285019
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сегмент проводного широкополосного доступа в интернет за год вырос на четверть, это хорошие темпы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Хорошими темпами развивается и сегмент проводного широкополосного доступа. За год он вырос на четверть", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Он отметил, что в настоящее время продвигаются масштабные проекты по строительству волоконно-оптических линий, например, в удаленных районах арктической зоны Якутии и вдоль Северного морского пути - от Мурманской области до Владивостока. "С учетом продолжающегося роста трафика, конечно, необходимо создавать дополнительные стимулы, которые гарантируют инвестиции со стороны интернет-провайдеров в формирование современной гигабитной инфраструктуры конкурентного подключения, в том числе и многоквартирных домов", - добавил Мишустин.Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
якутия
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, якутия, владивосток, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Владивосток, Михаил Мишустин
Мишустин оценил рост сегмента проводного широкополосного доступа в интернет
Мишустин: сегмент проводного широкополосного доступа в интернет за год вырос на четверть
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сегмент проводного широкополосного доступа в интернет за год вырос на четверть, это хорошие темпы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Хорошими темпами развивается и сегмент проводного широкополосного доступа. За год он вырос на четверть", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Он отметил, что в настоящее время продвигаются масштабные проекты по строительству волоконно-оптических линий, например, в удаленных районах арктической зоны Якутии и вдоль Северного морского пути - от Мурманской области до Владивостока.
"С учетом продолжающегося роста трафика, конечно, необходимо создавать дополнительные стимулы, которые гарантируют инвестиции со стороны интернет-провайдеров в формирование современной гигабитной инфраструктуры конкурентного подключения, в том числе и многоквартирных домов", - добавил Мишустин.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.