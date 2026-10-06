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Мишустин оценил рост сегмента проводного широкополосного доступа в интернет

Мишустин оценил рост сегмента проводного широкополосного доступа в интернет - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост сегмента проводного широкополосного доступа в интернет

Сегмент проводного широкополосного доступа в интернет за год вырос на четверть, это хорошие темпы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:10+0300

2026-10-06T14:10+0300

2026-10-06T14:10+0300

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михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сегмент проводного широкополосного доступа в интернет за год вырос на четверть, это хорошие темпы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Хорошими темпами развивается и сегмент проводного широкополосного доступа. За год он вырос на четверть", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Он отметил, что в настоящее время продвигаются масштабные проекты по строительству волоконно-оптических линий, например, в удаленных районах арктической зоны Якутии и вдоль Северного морского пути - от Мурманской области до Владивостока. "С учетом продолжающегося роста трафика, конечно, необходимо создавать дополнительные стимулы, которые гарантируют инвестиции со стороны интернет-провайдеров в формирование современной гигабитной инфраструктуры конкурентного подключения, в том числе и многоквартирных домов", - добавил Мишустин.Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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технологии, россия, якутия, владивосток, михаил мишустин