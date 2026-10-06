https://1prime.ru/20261006/mishustin-873988538.html
В России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта
В России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта - 06.10.2026, ПРАЙМ
В России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта
Терминалы спутниковой связи для железнодорожного транспорта начнут вскоре тестировать в России, они позволят пассажирам оставаться на связи в течение всей... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:11+0300
2026-10-06T14:11+0300
2026-10-06T14:11+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873988538.jpg?1791285062
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Терминалы спутниковой связи для железнодорожного транспорта начнут вскоре тестировать в России, они позволят пассажирам оставаться на связи в течение всей поездки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В ближайшее время начнется тестирование терминалов спутниковой связи для железнодорожного транспорта. Их внедрение позволит пассажирам, экипажу оставаться на связи на всем маршруте", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, михаил мишустин, технологии
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Технологии
В России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта
Мишустин: в России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Терминалы спутниковой связи для железнодорожного транспорта начнут вскоре тестировать в России, они позволят пассажирам оставаться на связи в течение всей поездки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшее время начнется тестирование терминалов спутниковой связи для железнодорожного транспорта. Их внедрение позволит пассажирам, экипажу оставаться на связи на всем маршруте", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.