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В России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта

В России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта - 06.10.2026, ПРАЙМ

В России начнут тестировать терминалы спутниковой связи для ж/д транспорта

Терминалы спутниковой связи для железнодорожного транспорта начнут вскоре тестировать в России, они позволят пассажирам оставаться на связи в течение всей... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:11+0300

2026-10-06T14:11+0300

2026-10-06T14:11+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Терминалы спутниковой связи для железнодорожного транспорта начнут вскоре тестировать в России, они позволят пассажирам оставаться на связи в течение всей поездки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В ближайшее время начнется тестирование терминалов спутниковой связи для железнодорожного транспорта. Их внедрение позволит пассажирам, экипажу оставаться на связи на всем маршруте", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин, технологии