https://1prime.ru/20261006/mishustin-873988631.html

Мишустин рассказал о работе низкоорбитальной группировки спутников

Мишустин рассказал о работе низкоорбитальной группировки спутников - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о работе низкоорбитальной группировки спутников

Низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников уже действует для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке России, сообщил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:12+0300

2026-10-06T14:12+0300

2026-10-06T14:12+0300

технологии

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников уже действует для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На низких орбитах уже действует группировка из более чем тридцати космических аппаратов – для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке страны", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, общество , михаил мишустин