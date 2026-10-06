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Мишустин рассказал о работе низкоорбитальной группировки спутников
Мишустин рассказал о работе низкоорбитальной группировки спутников - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе низкоорбитальной группировки спутников
Низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников уже действует для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке России, сообщил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:12+0300
2026-10-06T14:12+0300
2026-10-06T14:12+0300
технологии
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников уже действует для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На низких орбитах уже действует группировка из более чем тридцати космических аппаратов – для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке страны", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, общество , михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе низкоорбитальной группировки спутников
Мишустин: на низких орбитах действуют более 30 спутников для скоростного интернета в РФ
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников уже действует для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На низких орбитах уже действует группировка из более чем тридцати космических аппаратов – для обеспечения скоростного доступа к интернету в любом уголке страны", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.