https://1prime.ru/20261006/mishustin-873988743.html
Мишустин рассказал о развитии сети центров обработки данных в России
Мишустин рассказал о развитии сети центров обработки данных в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о развитии сети центров обработки данных в России
Формирование развитой сети центров обработки данных в России является совместной задачей государства и бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:14+0300
2026-10-06T14:14+0300
2026-10-06T14:19+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Формирование развитой сети центров обработки данных в России является совместной задачей государства и бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сильная телекоммуникационная отрасль - это одна из инфраструктурных основ цифровой экономики. Равно как и развитая сеть центров обработки данных. Ее формирование - еще одна совместная задача и государства, и бизнеса", - сказал Мишустин на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения". Он подчеркнул, что сейчас в России строятся 42 центра обработки данных, а инвестиции в их создание превышают 280 миллиардов рублей."В приоритете, конечно, территории, где профицит электроэнергии, есть и атомные или гидроэлектростанции", - добавил премьер.Мишустин отметил, что центры обработки данных сегодня необходимы и для искусственного интеллекта.Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о развитии сети центров обработки данных в России
Мишустин: развитая сеть центров обработки данных в России — задача государства и бизнеса
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Формирование развитой сети центров обработки данных в России является совместной задачей государства и бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сильная телекоммуникационная отрасль - это одна из инфраструктурных основ цифровой экономики. Равно как и развитая сеть центров обработки данных. Ее формирование - еще одна совместная задача и государства, и бизнеса", - сказал Мишустин на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Он подчеркнул, что сейчас в России строятся 42 центра обработки данных, а инвестиции в их создание превышают 280 миллиардов рублей.
"В приоритете, конечно, территории, где профицит электроэнергии, есть и атомные или гидроэлектростанции", - добавил премьер.
Мишустин отметил, что центры обработки данных сегодня необходимы и для искусственного интеллекта.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.