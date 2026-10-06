https://1prime.ru/20261006/mishustin-873988743.html

Мишустин рассказал о развитии сети центров обработки данных в России

Мишустин рассказал о развитии сети центров обработки данных в России - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о развитии сети центров обработки данных в России

Формирование развитой сети центров обработки данных в России является совместной задачей государства и бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:14+0300

2026-10-06T14:14+0300

2026-10-06T14:19+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Формирование развитой сети центров обработки данных в России является совместной задачей государства и бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сильная телекоммуникационная отрасль - это одна из инфраструктурных основ цифровой экономики. Равно как и развитая сеть центров обработки данных. Ее формирование - еще одна совместная задача и государства, и бизнеса", - сказал Мишустин на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения". Он подчеркнул, что сейчас в России строятся 42 центра обработки данных, а инвестиции в их создание превышают 280 миллиардов рублей."В приоритете, конечно, территории, где профицит электроэнергии, есть и атомные или гидроэлектростанции", - добавил премьер.Мишустин отметил, что центры обработки данных сегодня необходимы и для искусственного интеллекта.Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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технологии, россия, михаил мишустин