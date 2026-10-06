https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989238.html

Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения"

Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения". | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:19+0300

2026-10-06T14:19+0300

2026-10-06T14:19+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения". Ранее он осмотрел выставку форума. Мишустин подчеркнул, что форум объединяет представителей органов власти и бизнеса, разработчиков и заказчиков – всех, кто вносит вклад в укрепление отечественной цифровой индустрии. Это стратегическая задача, выполнение которой необходимо в том числе для достижения национальных целей и повышения качества жизни граждан. Ежегодный IT-форум проводится во второй раз, он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, михаил мишустин