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Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения"
Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения". | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:19+0300
2026-10-06T14:19+0300
2026-10-06T14:19+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения".
Ранее он осмотрел выставку форума.
Мишустин подчеркнул, что форум объединяет представителей органов власти и бизнеса, разработчиков и заказчиков – всех, кто вносит вклад в укрепление отечественной цифровой индустрии. Это стратегическая задача, выполнение которой необходимо в том числе для достижения национальных целей и повышения качества жизни граждан.
Ежегодный IT-форум проводится во второй раз, он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения"
Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения"
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения".
Ранее он осмотрел выставку форума.
Мишустин подчеркнул, что форум объединяет представителей органов власти и бизнеса, разработчиков и заказчиков – всех, кто вносит вклад в укрепление отечественной цифровой индустрии. Это стратегическая задача, выполнение которой необходимо в том числе для достижения национальных целей и повышения качества жизни граждан.
Ежегодный IT-форум проводится во второй раз, он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.