https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989356.html

Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний

Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний

Почти 20 тысяч IT-компаний пользуются предусмотренными для них льготами, каждый рубль господдержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет, сообщил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:22+0300

2026-10-06T14:22+0300

2026-10-06T14:47+0300

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 20 тысяч IT-компаний пользуются предусмотренными для них льготами, каждый рубль господдержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практически 20 тысяч компаний подтвердили аккредитацию и пользуются предусмотренными для них льготами. И мы видим отдачу от таких вложений – каждый рубль государственной поддержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет", - сказал Мишустин в ходе пленарного заседания форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, финансы, михаил мишустин