https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989356.html
Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний
Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний
Почти 20 тысяч IT-компаний пользуются предусмотренными для них льготами, каждый рубль господдержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет, сообщил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:22+0300
2026-10-06T14:22+0300
2026-10-06T14:47+0300
россия
финансы
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 20 тысяч IT-компаний пользуются предусмотренными для них льготами, каждый рубль господдержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практически 20 тысяч компаний подтвердили аккредитацию и пользуются предусмотренными для них льготами. И мы видим отдачу от таких вложений – каждый рубль государственной поддержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет", - сказал Мишустин в ходе пленарного заседания форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний
Мишустин: почти 20 тысяч IT-компаний пользуются предусмотренными для них льготами
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 20 тысяч IT-компаний пользуются предусмотренными для них льготами, каждый рубль господдержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Практически 20 тысяч компаний подтвердили аккредитацию и пользуются предусмотренными для них льготами. И мы видим отдачу от таких вложений – каждый рубль государственной поддержки позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет", - сказал Мишустин в ходе пленарного заседания форума "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.