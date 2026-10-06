https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989604.html

Мишустин рассказал о продажах российских программных продуктов

Мишустин рассказал о продажах российских программных продуктов - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о продажах российских программных продуктов

Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 года приблизился к трем триллионам рублей, заявил премьер-министр России Михаил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:25+0300

2026-10-06T14:25+0300

2026-10-06T14:38+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 года приблизился к трем триллионам рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии этого года приблизился к трем триллионам рублей", - сказал Мишустин на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения". Он отметил, что это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, михаил мишустин