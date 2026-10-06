https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989604.html
Мишустин рассказал о продажах российских программных продуктов
Мишустин рассказал о продажах российских программных продуктов - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о продажах российских программных продуктов
Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 года приблизился к трем триллионам рублей, заявил премьер-министр России Михаил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:25+0300
2026-10-06T14:25+0300
2026-10-06T14:38+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 года приблизился к трем триллионам рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии этого года приблизился к трем триллионам рублей", - сказал Мишустин на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения". Он отметил, что это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, михаил мишустин
Мишустин рассказал о продажах российских программных продуктов
Мишустин: продажи российских программных продуктов приблизились к трем триллионам рублей
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 года приблизился к трем триллионам рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии этого года приблизился к трем триллионам рублей", - сказал Мишустин на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Он отметил, что это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.