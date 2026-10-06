https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989673.html

Мишустин рассказал о поступлении в вузы на ИТ и инженерные направления

Мишустин рассказал о поступлении в вузы на ИТ и инженерные направления - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о поступлении в вузы на ИТ и инженерные направления

Почти 215 тысяч человек поступили на ИТ и инженерные направления в вузы в 2026 году, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:25+0300

2026-10-06T14:25+0300

2026-10-06T14:39+0300

технологии

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873989673.jpg?1791286776

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 215 тысяч человек поступили на ИТ и инженерные направления в вузы в 2026 году, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер сообщил, что в рамках реализуемой инициативы "Код будущего" уже 300 тысяч школьников освоили навыки программирования, а с прошлого года начали изучать робототехнику и искусственный интеллект. "Семьдесят пять процентов выпускников этих программ после 11-го класса поступают в вузы на ИТ и на инженерные направления. И на эти профильные специальности в университеты в текущем учебном году зачислены почти 215 тысяч абитуриентов", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, михаил мишустин