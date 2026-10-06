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Мишустин рассказал о поступлении в вузы на ИТ и инженерные направления
Мишустин рассказал о поступлении в вузы на ИТ и инженерные направления - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о поступлении в вузы на ИТ и инженерные направления
Почти 215 тысяч человек поступили на ИТ и инженерные направления в вузы в 2026 году, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:25+0300
2026-10-06T14:25+0300
2026-10-06T14:39+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 215 тысяч человек поступили на ИТ и инженерные направления в вузы в 2026 году, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер сообщил, что в рамках реализуемой инициативы "Код будущего" уже 300 тысяч школьников освоили навыки программирования, а с прошлого года начали изучать робототехнику и искусственный интеллект. "Семьдесят пять процентов выпускников этих программ после 11-го класса поступают в вузы на ИТ и на инженерные направления. И на эти профильные специальности в университеты в текущем учебном году зачислены почти 215 тысяч абитуриентов", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о поступлении в вузы на ИТ и инженерные направления
Мишустин: 215 тысяч человек поступили на ИТ и инженерные направления в вузы в 2026 году
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Почти 215 тысяч человек поступили на ИТ и инженерные направления в вузы в 2026 году, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Премьер сообщил, что в рамках реализуемой инициативы "Код будущего" уже 300 тысяч школьников освоили навыки программирования, а с прошлого года начали изучать робототехнику и искусственный интеллект.
"Семьдесят пять процентов выпускников этих программ после 11-го класса поступают в вузы на ИТ и на инженерные направления. И на эти профильные специальности в университеты в текущем учебном году зачислены почти 215 тысяч абитуриентов", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.