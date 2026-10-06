https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989744.html

Правительство определит сферы применения суверенных моделей ИИ

Правительство определит сферы применения суверенных моделей ИИ - 06.10.2026, ПРАЙМ

Правительство определит сферы применения суверенных моделей ИИ

Правительство РФ определит сферы, где будут использоваться только суверенные модели ИИ, речь идет о критически значимой инфраструктуре, сообщил премьер-министр... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:26+0300

2026-10-06T14:26+0300

2026-10-06T14:26+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ определит сферы, где будут использоваться только суверенные модели ИИ, речь идет о критически значимой инфраструктуре, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно, чтобы компании активнее переходили на наши, отечественные решения. Выбор, конечно, за ними. Но в случаях, когда речь идет о критически значимой инфраструктуре или других чувствительных сферах, правительство станет определять, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей", - сказал Мишустин в ходе пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения". Он отметил, что при этом предусмотрен переходный период, чтобы у предприятий, компаний была возможность подготовиться к их внедрению. "И его необходимо использовать для создания условий долгосрочного спроса на отечественные сервисы искусственного интеллекта", - добавил Мишустин. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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технологии, россия, михаил мишустин