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Мишустин заявил о создании прорывных технологических решений
Мишустин заявил о создании прорывных технологических решений - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о создании прорывных технологических решений
Сегодня в России создаются прорывные технологические решения, которые изменят облик будущего, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:26+0300
2026-10-06T14:26+0300
2026-10-06T14:26+0300
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сегодня в России создаются прорывные технологические решения, которые изменят облик будущего, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня в России создаются действительно прорывные решения, которые изменят облик будущего", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, михаил мишустин, технологии
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин заявил о создании прорывных технологических решений
Мишустин: в РФ создаются прорывные технологические решения, которые изменят облик будущего
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сегодня в России создаются прорывные технологические решения, которые изменят облик будущего, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня в России создаются действительно прорывные решения, которые изменят облик будущего", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.