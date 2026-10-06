https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989846.html

Мишустин заявил о создании прорывных технологических решений

Мишустин заявил о создании прорывных технологических решений - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил о создании прорывных технологических решений

Сегодня в России создаются прорывные технологические решения, которые изменят облик будущего, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:26+0300

2026-10-06T14:26+0300

2026-10-06T14:26+0300

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сегодня в России создаются прорывные технологические решения, которые изменят облик будущего, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня в России создаются действительно прорывные решения, которые изменят облик будущего", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, михаил мишустин, технологии