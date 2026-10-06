https://1prime.ru/20261006/mishustin-873989940.html

Мишустин рассказал о выручке от продажи облачных решений

Мишустин рассказал о выручке от продажи облачных решений - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о выручке от продажи облачных решений

Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров уже составляет в среднем 80-90% и будет только расти, заявил премьер-министр России Михаил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:28+0300

2026-10-06T14:28+0300

2026-10-06T14:28+0300

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров уже составляет в среднем 80-90% и будет только расти, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Облако сегодня перестало быть такой дополнительной услугой при дата-центрах – оно стало основным продуктом. И доля выручки от продажи таких решений у профильных провайдеров уже составляет в среднем где-то 80-90%. И будет только увеличиваться", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, михаил мишустин, технологии