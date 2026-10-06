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Мишустин рассказал о внедрении беспилотных систем в России
Мишустин рассказал о внедрении беспилотных систем в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о внедрении беспилотных систем в России
Беспилотные системы в России не только внедряются в различных отраслях экономики для мониторинга, но уже выходят на дороги для перевозки пассажиров, грузов и... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:28+0300
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россия
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михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Беспилотные системы в России не только внедряются в различных отраслях экономики для мониторинга, но уже выходят на дороги для перевозки пассажиров, грузов и доставки товаров, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По его совам, сегодня в России создаются такие прорывные решения, меняющие облик будущего, как гражданские беспилотные системы.
"Их применяют в различных отраслях, например в лесном хозяйстве. Для отслеживания экологической обстановки. Для помощи в поисково-спасательных операциях, в нашем аграрном секторе. В некоторых регионах – уже и для доставки товаров. На дороги выходят беспилотные грузовики", - сказал Мишустин в ходе форума "Цифровые решения".
Он отметил, что в России тестируются более ста высокоавтоматизированных тягачей.
Также в Москве уже доступна для заказа сотня беспилотных такси, а число роботов-доставщиков – роверов – уже превысило тысячу по стране.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о внедрении беспилотных систем в России
Мишустин: беспилотные системы в России выходят на дороги для перевозки пассажиров и грузов
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Беспилотные системы в России не только внедряются в различных отраслях экономики для мониторинга, но уже выходят на дороги для перевозки пассажиров, грузов и доставки товаров, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По его совам, сегодня в России создаются такие прорывные решения, меняющие облик будущего, как гражданские беспилотные системы.
"Их применяют в различных отраслях, например в лесном хозяйстве. Для отслеживания экологической обстановки. Для помощи в поисково-спасательных операциях, в нашем аграрном секторе. В некоторых регионах – уже и для доставки товаров. На дороги выходят беспилотные грузовики", - сказал Мишустин в ходе форума "Цифровые решения".
Он отметил, что в России тестируются более ста высокоавтоматизированных тягачей.
Также в Москве уже доступна для заказа сотня беспилотных такси, а число роботов-доставщиков – роверов – уже превысило тысячу по стране.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.