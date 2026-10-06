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Мишустин рассказал о внедрении беспилотных систем в России

Мишустин рассказал о внедрении беспилотных систем в России - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о внедрении беспилотных систем в России

Беспилотные системы в России не только внедряются в различных отраслях экономики для мониторинга, но уже выходят на дороги для перевозки пассажиров, грузов и... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:28+0300

2026-10-06T14:28+0300

2026-10-06T14:28+0300

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Беспилотные системы в России не только внедряются в различных отраслях экономики для мониторинга, но уже выходят на дороги для перевозки пассажиров, грузов и доставки товаров, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его совам, сегодня в России создаются такие прорывные решения, меняющие облик будущего, как гражданские беспилотные системы. "Их применяют в различных отраслях, например в лесном хозяйстве. Для отслеживания экологической обстановки. Для помощи в поисково-спасательных операциях, в нашем аграрном секторе. В некоторых регионах – уже и для доставки товаров. На дороги выходят беспилотные грузовики", - сказал Мишустин в ходе форума "Цифровые решения". Он отметил, что в России тестируются более ста высокоавтоматизированных тягачей. Также в Москве уже доступна для заказа сотня беспилотных такси, а число роботов-доставщиков – роверов – уже превысило тысячу по стране. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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