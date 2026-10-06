https://1prime.ru/20261006/mishustin-873990200.html

Россия остается в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, заявил Мишустин

Россия остается в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, заявил Мишустин - 06.10.2026, ПРАЙМ

Россия остается в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, заявил Мишустин

Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, отечественные инженеры добиваются впечатляющих результатов, сообщил премьер-министр РФ... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:29+0300

2026-10-06T14:29+0300

2026-10-06T14:29+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, отечественные инженеры добиваются впечатляющих результатов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин принял участие в работе форума "Цифровые решения". "Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей. У нас их несколько. Команды отечественных инженеров добиваются действительно впечатляющих результатов", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы". По его словам, создание собственных технологий в сфере ИИ сейчас является вопросом национальной конкурентоспособности и цифрового суверенитета."Необходимо использовать для создания условий долгосрочного спроса на отечественные сервисы искусственного интеллекта. И для этого - адаптировать в том числе и закупочные правила с учетом статуса и качества моделей, реальных объемов их применения. Ну и при сохранении, конечно же, конкуренции между участниками рынка", - добавил премьер.Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин