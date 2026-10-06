https://1prime.ru/20261006/mishustin-873990200.html
Россия остается в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, заявил Мишустин
Россия остается в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, заявил Мишустин - 06.10.2026, ПРАЙМ
Россия остается в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, заявил Мишустин
Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, отечественные инженеры добиваются впечатляющих результатов, сообщил премьер-министр РФ... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:29+0300
2026-10-06T14:29+0300
2026-10-06T14:29+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, отечественные инженеры добиваются впечатляющих результатов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин принял участие в работе форума "Цифровые решения". "Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей. У нас их несколько. Команды отечественных инженеров добиваются действительно впечатляющих результатов", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы". По его словам, создание собственных технологий в сфере ИИ сейчас является вопросом национальной конкурентоспособности и цифрового суверенитета."Необходимо использовать для создания условий долгосрочного спроса на отечественные сервисы искусственного интеллекта. И для этого - адаптировать в том числе и закупочные правила с учетом статуса и качества моделей, реальных объемов их применения. Ну и при сохранении, конечно же, конкуренции между участниками рынка", - добавил премьер.Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, михаил мишустин
Россия остается в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, заявил Мишустин
Мишустин: Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, отечественные инженеры добиваются впечатляющих результатов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник Мишустин принял участие в работе форума "Цифровые решения".
"Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей. У нас их несколько. Команды отечественных инженеров добиваются действительно впечатляющих результатов", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы".
По его словам, создание собственных технологий в сфере ИИ сейчас является вопросом национальной конкурентоспособности и цифрового суверенитета.
"Необходимо использовать для создания условий долгосрочного спроса на отечественные сервисы искусственного интеллекта. И для этого - адаптировать в том числе и закупочные правила с учетом статуса и качества моделей, реальных объемов их применения. Ну и при сохранении, конечно же, конкуренции между участниками рынка", - добавил премьер.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.