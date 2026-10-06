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Объем онлайн-торговли в России в 2025 году превысил 13 триллионов рублей

Объем онлайн-торговли в России в 2025 году превысил 13 триллионов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Объем онлайн-торговли в России в 2025 году превысил 13 триллионов рублей

Объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года превысил 13 триллионов рублей, примерно 70% приходится на платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:30+0300

2026-10-06T14:30+0300

2026-10-06T14:30+0300

россия

бизнес

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года превысил 13 триллионов рублей, примерно 70% приходится на платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин принял участие в работе форума "Цифровые решения". "Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота и сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Из них примерно уже 70% приходятся на платформы", - сказал глава правительства, выступая на пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы". Он отметил, что по итогам 2025 года оформлено свыше 8 миллиардов заказов. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, михаил мишустин