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Объем онлайн-торговли в России в 2025 году превысил 13 триллионов рублей
Объем онлайн-торговли в России в 2025 году превысил 13 триллионов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
Объем онлайн-торговли в России в 2025 году превысил 13 триллионов рублей
Объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года превысил 13 триллионов рублей, примерно 70% приходится на платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:30+0300
2026-10-06T14:30+0300
2026-10-06T14:30+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года превысил 13 триллионов рублей, примерно 70% приходится на платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин принял участие в работе форума "Цифровые решения". "Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота и сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Из них примерно уже 70% приходятся на платформы", - сказал глава правительства, выступая на пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы". Он отметил, что по итогам 2025 года оформлено свыше 8 миллиардов заказов. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, бизнес, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин
Объем онлайн-торговли в России в 2025 году превысил 13 триллионов рублей
Мишустин: объем онлайн-торговли по итогам 2025 года в России превысил 13 триллионов рублей
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года превысил 13 триллионов рублей, примерно 70% приходится на платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник Мишустин принял участие в работе форума "Цифровые решения".
"Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота и сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Из них примерно уже 70% приходятся на платформы", - сказал глава правительства, выступая на пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы".
Он отметил, что по итогам 2025 года оформлено свыше 8 миллиардов заказов.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.