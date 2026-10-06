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Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России
Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России
Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам в России с 2024 года превысил 18 миллионов километров, сообщил председатель правительства России Михаил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:31+0300
2026-10-06T14:31+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам в России с 2024 года превысил 18 миллионов километров, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. "На дороги выходят беспилотные грузовики. Их пробег по всем маршрутам с 2024 года уже превысил 18 миллионов километров", - сказал глава правительства в ходе выступления на форуме "Цифровые решения". Он добавил, что в России тестируется более 100 высокоавтоматизированных тягачей. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
14:31 06.10.2026
 
Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России

Мишустин: пробег беспилотных грузовиков с 2024 года превысил 18 миллионов километров

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам в России с 2024 года превысил 18 миллионов километров, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"На дороги выходят беспилотные грузовики. Их пробег по всем маршрутам с 2024 года уже превысил 18 миллионов километров", - сказал глава правительства в ходе выступления на форуме "Цифровые решения".
Он добавил, что в России тестируется более 100 высокоавтоматизированных тягачей.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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