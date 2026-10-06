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Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России

Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о пробеге беспилотных грузовиков в России

Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам в России с 2024 года превысил 18 миллионов километров, сообщил председатель правительства России Михаил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:31+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам в России с 2024 года превысил 18 миллионов километров, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. "На дороги выходят беспилотные грузовики. Их пробег по всем маршрутам с 2024 года уже превысил 18 миллионов километров", - сказал глава правительства в ходе выступления на форуме "Цифровые решения". Он добавил, что в России тестируется более 100 высокоавтоматизированных тягачей. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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бизнес, россия, михаил мишустин