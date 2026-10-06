https://1prime.ru/20261006/mishustin-873990672.html
Мишустин заявил о снижении числа киберпреступлений в России
Мишустин заявил о снижении числа киберпреступлений в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о снижении числа киберпреступлений в России
Количество киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 года снизилось практически на треть, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:33+0300
2026-10-06T14:33+0300
2026-10-06T14:33+0300
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Количество киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 года снизилось практически на треть, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Речь идет о всем известных киберпреступлениях. Для борьбы с ними по поручению президента были подготовлены и приняты поправки в законодательство. В результате – количество таких преступлений за восемь месяцев текущего года снизилось практически на треть", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения". По словам премьера, киберпреступники стали активнее использовать искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса, внешность и поведение людей. Он отметил, что необходимо информировать граждан, чтобы они могли понимать, когда перед ними искусственно созданный контент.Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, общество , михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
Мишустин заявил о снижении числа киберпреступлений в России
Мишустин: число киберпреступлений в России за восемь месяцев снизилось почти на треть
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Количество киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 года снизилось практически на треть, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Речь идет о всем известных киберпреступлениях. Для борьбы с ними по поручению президента были подготовлены и приняты поправки в законодательство. В результате – количество таких преступлений за восемь месяцев текущего года снизилось практически на треть", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения".
По словам премьера, киберпреступники стали активнее использовать искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса, внешность и поведение людей. Он отметил, что необходимо информировать граждан, чтобы они могли понимать, когда перед ними искусственно созданный контент.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.